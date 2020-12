von Cornelia Putschbach

Wie Gemeindereferentin Evelyn Zinser beim Pressetermin mit einem Augenzwinkern sagt, „wurde es jetzt wirklich Zeit, sie öffentlich vorzustellen“. Anna Scherzinger übernahm die Leitung des Unterkirnacher Kindergartens, nachdem es mehrere Monate keine Leiterin gab. Karina Auber, die jetzt stellvertretende Kindergartenleiterin ist, hielt in dieser Zeit die Fäden zusammen.

Zur Person

2015 schloss Anna Scherzinger ihre Ausbildung zur Erzieherin an den Zinzendorfschulen in Königsfeld ab. Bis zum Sommer arbeitete sie am Kindergarten in Pfaffenweiler. Nebenberuflich bildete sie sich zudem zur Fachwirtin für Organisation und Führung im Sozialwesen weiter. Nach der Stellenzusage konnte sie schon bald mit der Einarbeitung in Unterkirnach beginnen. So war Anna Scherzinger, die täglich aus Bräunlingen nach Unterkirnach pendelt aber familiäre Wurzeln im Dorf hat, zum Beispiel schon vor Stellenantritt bei Dienstbesprechungen dabei.

Ganzheitliche Entwicklung des Kindes wichtig

Ein besonderes Faible bei ihrer Arbeit hat Anna Scherzinger ausdrücklich nicht. Die ganzheitliche Entwicklung der Kinder liege ihr am Herzen, sagt sie. Persönlich wichtig sei ihr aber auf jeden Fall die Partizipation der Kinder, also die Einbeziehung der Kinder im Alltag und ihr „Gehört-werden“.

Der Kindergarten

Sechs Gruppen umfasst der katholische Kindergarten in Unterkirnach derzeit. Eine davon ist befristet bis August kommenden Jahres. 117 Kinder besuchen den Kindergarten. 18 pädagogische Fachkräfte und fünf weitere Mitarbeiter und ein Praktikant arbeiten in Voll- oder Teilzeit beim Kindergarten St. Elisabeth. Da gibt es für Anna Scherzinger also einiges zu tun. Zu 90 Prozent ist sie deshalb für die Leitungsaufgaben des Kindergartens von der Arbeit am Kind freigestellt.

Konzeption wird gerade weiterentwickelt

Insgesamt ist es für Anna Scherzinger wichtig, sowohl mit den Kollegen als auch mit der katholischen Kirchengemeinde, der politischen Gemeinde und auch mit Ruth Greitmann, der neuen Kindergartengeschäftsführerin bei der katholischen Verrechnungsstelle, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus ist das Team des Kindergartens „als großes Projekt“ derzeit an der Weiterentwicklung der Konzeption. Und auch durch Corona und das Anliegen, den Bildungsauftrag dennoch wirklich gut zu erfüllen, wird es nicht langweilig.