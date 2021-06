von Cornelia Putschbach

Beim Fußballclub Unterkirnach hätte es das Jahr der großen Jubiläumsfeier und womöglich auch einer tollen Aufstiegsfeier für die erste und eventuell auch die zweite Mannschaft werden sollen. Stattdessen musste der Verein mehrere Monate mit einer pandemiebedingten Zwangspause, der Annullierung bereits einer zweiten Spielsaison und erheblichen Einnahmeausfällen leben. Doch wer dachte, die Fußballer ließen sich unterkriegen, der täuschte sich gewaltig.

Mitgliederversammlung statt Festbankett

Am Abend des eigentlich geplanten Festbanketts zur Feier des 100-jährigen Vereinsbestehens traf man sich zur verspäteten Hauptversammlung in der Schlossberghalle. Das Festbankett soll am 24. September nachgeholt werden und das große Jubiläumsfest ist auf das kommende Jahr, 24. bis 27. Juni, verschoben.

Läuft es plangemäß möchte man unter anderem mit den Einnahmen aus diesem Fest auch die gebeutelte Vereinskasse wieder etwas auffüllen. Und dann, im kommenden Frühsommer soll, so haben es die Aktiven fest vor, auch endgültig der Aufstieg gefeiert werden können.

An einem hat die Pandemie übrigens keine Schuld: Daran, dass die Fußballer sich zur Versammlung nicht wie traditionell im Stadthofsaal treffen konnten. Weil der Stadthof mittlerweile geschlossen ist, bleibt für Versammlungen dieser Größe in Unterkirnach aktuell nur die Schlossberghalle. Rund 50 Vereinsmitglieder waren am Freitag unter Einhaltung der an diesem Abend noch geltenden Coronavorgaben zusammengekommen.

Vor dem Aufstieg eingebremst

Auf sportlicher Seite konnten die Aktiven des Fußballclubs Alemannia im vergangenen Jahr unter den Trainern Günter Hirsch und Spieler-Co-Trainer Julian Lelle viel Positives verbuchen. Die erste Mannschaft hatte im Frühjahr bei Saisonabbruch noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg.

In der Saison 20/21 standen gar die erste und die zweite Mannschaft beim neuerlichen Abbruch an der Tabellenspitze.

Die Damen-Mannschaft wird weiterhin von Max Würtz und Co-Trainerin Julia Herberholz betreut. Erfreulich ist, dass die Mannschaft wieder Großfeldspiele bestreiten konnte. Intensiv suchen die Damen aktuell Verstärkung für ihr Team, um jetzt, nachdem das Training wieder starten konnte, auch in der kommenden Saison auf eine gute Personalstärke setzten zu können.

80 Kinder und Jugendliche sind in der Jugendabteilung aktiv. Wie sehr sie die pandemiebedingte Situation im Jugendfußball bedrückt, war Jugendleiterin Conny Ries in ihrem Bericht deutlich anzumerken. In ihrem letzten Jahr als Jugendleiterin hofft sie darauf, dass auch die Jugend jetzt wieder durchstarten kann. Ein Nachfolger für die langjährige Jugendleiterin ist mit René Vick bereits gefunden.

Mit Kassierer Mike Pascal (von links), Schriftführerin Julia Herberholz, Vorsitzendem Martin Kuberczyk und dem neuen stellvertretenden Vorsitzenden Alexander Burkhard will der Fußballclub Unterkirnach nach der Pandemie wieder richtig durchstarten. | Bild: Cornelia Putschbach

Aktive gestalten Alternativprogramm

„Nachdem im vergangenen Frühjahr Corona bedingt die Kickschuhe bis auf weiteres an den Nagel gehängt wurden, entschlossen sich einige Herren dazu, die Unterkirnacher Bürger, welche Unterstützung beim Einkaufen oder anderen Besorgungen benötigten, ihre Dienste anzubieten. Zudem wurde der FC Alemannia auf Facebook nominiert, bei der sogenannten Klopapier-Challenge mitzumachen. Hier entstand innerhalb von 24 Stunden ein tolles Video, in welchem einige ihr Können unter Beweis stellten. Dabei war es schön zu sehen, dass auch ohne persönliche Kontakte ein Zusammenhalt des Vereins spür- und sichtbar war“, bringt Schriftführerin Julia Herberholz in ihrem Bericht die Aktivitäten während des ersten Lockdowns auf den Punkt.

Finanzen leiden unter Corona

Weitaus ernster als bei der Anfertigung des Videos ging es bei verschiedenen Sitzungen am digitalen runden Tisch zu. Zum einen wurde natürlich das Jubiläumsfest bestens vorbereitet. Die regelmäßige Beobachtung der Pandemie und ihrer Auswirkungen machte es erforderlich, viele Planungen zu ändern beziehungsweise ganz über den Haufen zu werfen.

Bei Sitzungen der Sportgemeinschaft musste sich Vorsitzender Martin Kuberczyk intensiv mit der Verpachtungssituation der Schlossbergstube befassen. Es wurde glücklicherweise mit Klaus Maier ein neuer und erfahrener Pächter gefunden.

Für die Vereine galt es in den Folgemonaten die Gratwanderung zwischen finanziellem Entgegenkommen während der pandemiebedingten Schließung und eigener Liquidität zur Weiterführung des Kredits zu bewältigen. Ein großer Dank des Fußballclubs geht hierbei an die Gemeinde, für deren Unterstützung.

Dürre an der Theke und in der Kasse

Pandemiebedingt fielen das Sportwochenende, das Dorffest und der Weihnachtsmarkt aus und somit auch die wichtigen Veranstaltungen zur Finanzierung des Spielbetriebes. Auch bei den Spenden musste der Verein einen 45-prozentigen Rückgang hinnehmen.

Die Bewirtung beim Konzert der Dorfrocker brachte wenigstens ein wenig Einnahmen. Außerdem bringen bereits jetzt Aktionen des neu gegründeten Fördervereins manchen Euro in die Kasse. Am Jahresende musste der Verein dennoch den niedrigsten Kassenstand seit sieben Jahren verzeichnen. Damit wird einmal mehr deutlich, dass die Pandemie für Vereine wie den FC Unterkirnach weit schwerwiegendere Folgen hat als „nur“ die Zwangspause auf dem grünen Rasen.