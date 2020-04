von Cornelia Putschbach

Vor rund einem Jahr wurden die Pläne, die Investor Hartmut Benzing für den Stadthof hat, bekannt. Eine Anlage mit 18 Wohneinheiten für Betreutes Wohnen soll hier entstehen. Dem Gemeinderat lag eine Bauvoranfrage zur Abstimmung vor. Jetzt werden die Pläne immer konkreter und der Gemeinderat hatte sich erneut mit dem Projekt zu befassen. Für das Gremium galt es Regelungen für angrenzende Grundstücksflächen, insbesondere Parkplätze, zu treffen.

18 Wohnungen, Tagespflege und Gaststätte

Vorgesehen ist von Hartmut Benzing rechts und links neben dem bestehenden Stadthof ein Neubau mit 18 Wohnungen für Betreutes Wohnen auf vier Etagen. Im Stadthof ist ein Tagespflegezentrum geplant. Im Stadthof ist außerdem eine kleine Gaststätte vorgesehen. Um Sicherheit für sein Planungsvorhaben zu bekommen, trat Hartmut Benzing an die Gemeinde heran mit der Bitte um einen Grundstückstausch. Demnach erhält der Investor einen Teil der bislang öffentlich genutzten Parkfläche sowie einen Grünstreifen westlich des Gebäudes. Die Gemeinde erhält im Gegenzug nördlich des Gebäudes einen 1,5 Meter breiten Streifen zum Bau eines Gehweges. Bedingt ist der Tausch durch die Realisierung des Bauprojekts. Der Gemeinderat stimmte der Bitte einstimmig zu.

Bürgermeister findet Projekt wichtig für die Gemeinde

Vor der Abstimmung des Gemeinderates machte Bürgermeister Andreas Braun seine Meinung deutlich: „Es darf nicht an solch kleinen Flächen scheitern, dass das für die Gemeinde wichtige Projekt umgesetzt wird.“ Er machte auch klar, dass bislang lediglich eine Bauvoranfrage vorliege. Es sei in der Sitzung nicht an der Zeit über Höhe und Form der Baukörper zu diskutieren.

Neben Regelungen zu Grundstücksflächen für Parkraum, legt der Investor noch auf eine andere Sache Wert: Er möchte nicht, dass im Grundbuch eine Verpflichtung zur Nutzung als Seniorenwohnen eingetragen wird. Auch hier ebnete der Gemeinderat einstimmig den Weg. Eine Alternative zu diesem Projekt sei ein Leerstand des zentral in der Gemeinde gelegenen Stadthofs, so Susanne Ciampa. Das dürfe man nicht riskieren. Nach einem Investor sei lange genug gesucht worden.