von Cornelia Putschbach

„Gott zum Gruße! Es scheint, als hätten Sie auf einen wie mich gerade gewartet“, begrüßt Henry Greif in der Rolle als Pilger Vitus Dold die Gruppe der Wartenden vor dem Unterkirnacher Rathaus. Ausgerüstet mit Mantel, Hut, Pilgerstab sowie Tasche und einem Amulett in Form einer Jakosmuschel, dem Symbol der Pilger auf dem Jakobsweg, um den Hals, führt Henry Greif seine Zuhörer in eine andere Zeit. Der Stadthof, im Jahr 1704 gebaut, sei „noch gar nicht so alt“, verkündet der Pilger und gibt einen Eindruck davon, in welches Zeitalter sich die Teilnehmer der Führung begeben.

Vor einem Transparent mit dem Bild des Kleiekotzers in der Kirnachmühle gibt Henry Greif Wissenwertes zur Kirnachmühle preis. Bild: Cornelia Putschbach

Gemeinsam mit Pilger Vitus Dold macht sich die Gruppe nun auf Herbergssuche auf den Weg durch den Ort. Vorbei mit einem kurzen Stopp am Stadthof geht es zunächst zur Kirnachmühle. Während Henry Greif vorträgt, welches Verhältnis er als Pilger zu Mühlen pflegt, erscheint die zweite Figur der Unterkirnacher Führung „Dunkel war‘s“: Eben jener Mühlengeist – gespielt von Klaus Richter -, vor dem Pilger Vitus reichlich Furcht verspürt.

Für die Teilnehmer der Generalprobe der Führung serviert der Mühlengeist der Kirnachmühle hochprozentigen Mühlengeist. Bild: Cornelia Putschabach

Doch zu viel soll an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden. Während der kommenden rund 45 Minuten nimmt der Jakobspilger seine Zuhörer mit und berichtet von Geheimnissen und Mythen um die Mühle, die Fasnet und den Sinn des Pilgerns. Mahlen, Fasten und Beten spielen in den Ausführungen ebenso eine Rolle wie auch das Brot als Nahrung für Leib und Seele.

Gespannt verfolgen die Zuschauer in UNterkirnach die Führung „Dunkel war‘s“. Bild: Cornelia Putschbach

Neben historisch und manches Mal ein wenig philosophisch Anmutendem sind es auch die kleinen Geschichten, aus längst vergangener Zeit, die die Führung zu einem kurzweiligen Abend werden lassen. Sei es der Mühlengeist, der Fasnetgeist oder der Geist eines Verstorbenen, an den Stationen wie der Mühle, dem Fasnetbrunnen als der „Kathedrale der Unterkirnacher Fasnet“ und schließlich in der Jakobuskirche bringen sie mit Pilger Vitus Dold so manches Licht ins Dunkel.

Am Unterkirnacher Narrenbrunnen hat der Fasnetgeist den Zuschauern der Führung „Dunkel war‘s“ Interessantes zu berichten. Bild: Cornelia Putschbach

Intensiv haben sich Henry Greif und Klaus Richter in den vergangenen Wochen auf die neue Führung „Dunkel war‘s“ vorbereitet.

Von Mythen um die Fasnet berichten Pilger und Fasnetgeist vor der Kulisse des Unterkirnacher Narrenbrunnens. Bild: Cornelia Putschbach

Sie wird künftig die beiden beliebten Ortsführungen „Bauers Korn“ und „Mühlers Mehl“ ergänzen.

Wie sehr auch die neue Führung begeistert, war den Teilnehmern im Anschluss an die Generalprobe deutlich anzumerken. Manch einer hätte am liebsten gleich selbst losgelegt.

Die beiden Schauspieler Klaus Richter und Henry Greif (von links) besprechen im Anschluss an die Führung „Dunkel war‘s“ mit den Zuschauern der Generalprobe weitere Ideen und Vorschläge. Bild: Cornelia Putschbach

Darüber hinaus kam auch so manche Frage der künftig ebenfalls als Schauspieler und Ortsführer tätigen Zuschauer zur Sprache. „Muss der Pilger tatsächlich diese altertümliche, sehr gebildet anmutende Ausdrucksweise haben?“, wollte zum Beispiel eine Teilnehmerin wissen. Wie immer, wenn die Rollen von mehreren Personen besetzt werden kann, gelte auch hier: „Jeder kann die Rolle auf seine Art umdeuten. Die Figuren sind wandelbar“, so die Antwort von Henry Greif und Klaus Richter. „Auch bei uns werden sich die Führungen weiterentwickeln“, kündigen die beiden an. Man darf gespannt sein, was sie für diese Führung an weiteren Ideen in petto haben. In der Dunkelheit der nächtlichen Führungen wird auch dies bald ans Licht kommen.

Die Führung

Am kommenden Mittwoch, 11. August, um 21 Uhr wird es zum ersten Mal eine frei buchbare Führung „Dunkel war‘s“ in Unterkirnach geben. Karten müssen vor der Führung zum Preis von sieben Euro zu den regulären Öffnungszeiten bei der Tourist-Information im Rathaus gekauft und abgeholt werden. Ab Mitte September kann die Führung, ebenso wie die weiteren Unterkirnacher Ortsführungen, auch für Gruppen gebucht werden.