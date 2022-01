von Cornelia Putschbach

Der katholische Kindergarten St. Elisabeth in Unterkirnach kann am Dienstag, 1. Februar, wieder öffnen. Es gelten dann die regulären Betreuungszeiten.

Kinder und Mitarbeiter infiziert

In der vergangenen Woche war die Einrichtung aufgrund einer Anordnung des Gesundheitsamtes geschlossen worden, weil sich mehrere Mitarbeiter und Kinder mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Um einen sicheren Start gewährleisten zu können, werden laut Kindergarten alle Kinder am ersten Öffnungstag in der Teststation der Kindergärten im Pfarrsaal getestet. In der ersten Öffnungswoche wird diese Teststation außerdem am Mittwoch und am Freitag für die Testungen offen sein. In der Folgewoche wird der Testrhythmus von Montag, Mittwoch und Freitag wieder regulär aufgenommen.

Ab drei Jahren nur noch Nasen-Tests

Eltern, die diese Teststation nicht nutzen möchten, können alternativ auf öffentliche offizielle Teststellen ausweichen und das Testergebnis am Kindergarteneingang vorlegen. Darüber hinaus steht für die Unterkirnacher Kindergartenkinder ab der kommenden Woche eine Änderung der Testmethode an: Lolli-Tests können dann nur noch von Kindern unter drei Jahren verwendet werden. Für Kinder ab drei Jahren werden die nasalen Tests angeboten.