von Cornelia Putschbach

Im Bereich des neuen Baugebiets Marbental hat die Gemeinde Unterkirnach die für die Erschließung notwendigen vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen. Zuletzt erfolgte in diesem Gebiet, so gab Bürgermeister Andreas Braun erst jetzt bekannt, am 16. April, die Beseitigung von Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg. Ein Luftbild aus dem Jahr 1945 habe im Bereich des neuen Baugebiets Marbental Einschlaglöcher von Munition gezeigt.

Wie bei ganz vielen Baugbieten üblich und vorgeschrieben, sei man dem vor Beginn von Baumaßnahmen nachgegangen. Der Bagger habe dann vor Ort aber keine aktive Munition mehr gefunden. Die Maßnahme habe insgesamt rund 7.000 Euro gekostet, berichtete der Bürgermeister am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates auf Nachfrage.

Dieser Betrag könne später mit den Erschließungskosten umgelegt werden. Als nächstes wird nun die Ausschreibung für die Erschließung vorbereitet. Mitte oder Ende Juni könne die Vergabe stattfinden. Im Juli soll dann Baubeginn sein, so Bürgermeister Andreas Braun. Die Fertigstellung der Erschließung ist auf Ende dieses Jahres oder, je nach Witterung, auf Frühjahr 2022 geplant.