Der Beifall aller Anwesenden war lang und man merkte ihm an, dass er von Herzen kam. Jüngst verabschiedeten Bürgermeister Andreas Braun und sämtliche Mitarbeiter der Gemeinde Sabine Schwarzmüller in den Ruhestand. 48 Jahre arbeitete sie bei der Gemeindeverwaltung Unterkirnach. Mit dem August begann für sie ein neues Kapitel.

Im Jahr 1974, als Deutschland Fußballweltmeister wurde, der Bundestag das Alter der Volljährigkeit von 21 auf 18 Jahre senkte und die Verkehrssünderkartei in Flensburg eingeführt wurde, begann Sabine Schwarzmüller ihre Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung Unterkirnach. Im Juli 1977 schloss sie diese als Verwaltungsfachangestellte ab. Ihre Arbeitsstelle blieb das Unterkirnacher Rathaus. Nur zweimal während sechsmonatiger Elternzeiten nach den Geburten ihrer beiden Töchter nahm sie sich eine Auszeit.

Im Rathaus Unterkirnach waren die Zahlen der wesentliche Tätigkeitsbereich von Sabine Schwarzmüller. Von 1994 bis zu ihrem Ruhestand war sie Kassenverwalterin. Mit Geduld, ruhig und besonnen habe sie über die Jahre die Finanzen und alle auch noch so verwirrenden Abrechnungsprogramme in den Griff bekommen. Es seien stets die unbürokratischen und bürgernahen Lösungen gewesen, die Sabine Schwarzmüller gesucht habe. „Es hat halt erledigt werden müssen“, legte Bürgermeister Braun ihr bei seiner Abschiedsrede in den Mund.

Während sie für die Kollegen eine nicht versiegende Quelle an süßer Nervennahrung war, engagierte sie sich zusätzlich zu ihrer Arbeit im Rathaus vielfältig in der Gemeinde. Dorffestchefin, die Theatergruppe, Trainerin beim Jugendfußball und ihr Herz fürs Kegeln seien nur beispielhaft genannt. „Niemand verkörpert unseren Slogan #echtUnterkirnach besser als Du“, stellte Braun fest. Sabine Schwarzmüller freute sich über soviel Lob. „Die meiste Zeit hat mir die Arbeit Spaß gemacht. Manchmal habe ich das Rathaus aber auch verflucht“, gab sie mit einem Augenzwinkern zu.