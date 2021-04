von Cornelia Putschbach

Anika Neugart arbeitet in Unterkirnach im Moment an der Verwirklichung einer echten Herzensangelegenheit, wie sie selbst sagt. Sie schreibt ein Buch mit dem Titel „Simply Green. 17 Ideen für einen nachhaltigen Lebensstil“.

Weite Teile des Werks sind bereits fertiggestellt. Auch ein Verlag bekundet Interesse. Doch genau an diesem Punkt könnte die Autorin letztlich scheitern, denn der Verlag macht eine ausreichende Anzahl an Vorbestellungen zur Auflage für den Druck. Ein Crowdfunding-Projekt, in dem über das Internet Unterstützer gesucht werden, soll nun die Lösung bringen.

Die Autorin stellt sich vor

Die Idee, einmal ein Buch zu schreiben, hat Anika Neugart schon länger. Die Realisierung erfolgte dann aber schneller als sie ursprünglich dachte. In Unterkirnach aufgewachsen studierte die 1987 geborene Autorin in Hannover Szenografie und Kostüm mit dem Abschluss eines Bachelors. In Ludwigsburg machte sie anschließend den Master im Bereich Kulturwissenschaft und Kulturmanagement.

Danach wollte sie an der Westküste Kanada im Kulturbereich arbeiten. Ein Work and Travel Visum war die Grundlage. Doch schon zwei Monate nach ihrem Start in Kanada kam die Corona Krise. Die Kultureinrichtungen mussten auch dort schließen. Anika Neugart blieben nur Aushilfsjobs und ihr Traum vom Buch, mit dem sie ihren Beitrag gegen den Klimawandel leisten möchte.

Das Konzept des Buches

Also begann sie mit der Ausarbeitung eines Konzepts und umfangreichen Recherchen. Ihre Masterarbeit befasste sich mit der ökologischen Nachhaltigkeit im Theaterbetrieb. Das Buch greift das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls auf. „Fair Fashion, Minimalismus, Tiny Houses, Slow Travel – Es gibt viele aktuelle Bewegungen, die zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag führen. Es bestehen sehr viele Veröffentlichungen zu jedem Thema – von kleinen Tipps und Tricks über Videos hin zu ausführlichen Artikeln und ganzen Büchern“ weiß Anika Neugart und stellt fest: „Was bisher jedoch fehlt, ist eine Übersicht, welche erst einmal alle Konzepte kurz und knapp zusammenfasst und eine erste Grundlage für den Einstieg in diese Themen bietet. Das Buch, das ich gerade schreibe, soll genau das sein: eine Art Handbuch zu 17 aktuellen Trends, wie das Leben nachhaltiger gestaltet werden kann.“

Nicht der Holzhammer, sondern ein Nachschlagewerk

„Ich möchte auf keinen Fall mit dem Holzhammer kommen und den Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben“, ist es Anika Neugart wichtig. Ihr Buch soll vielmehr „eine Art Ökoenzyklopädie“ sein, in der man sich informieren und nachschlagen kann, welche Möglichkeiten und Konzepte es gibt, vorhandene Trends umzusetzen.

Jeder Trend hat zwei Seiten

Dabei setzt sich Anika Neugart auch in ihrem Buch kritisch mit den Trends auseinander. „Alles hat zwei Seiten. Niemand hat die Ideallösung. Aber man kann schauen, was man übernehmen möchte“, erklärt sie ihr Konzept. Im Gespräch greift sie als Beispiel den Trend der Tiny Houses auf. Natürlich sei ein Tiny House ökologisch sinnvoller als ein Einfamilienhaus. Auf der anderen Seite sei aber eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus noch wesentlich nachhaltiger, so Anika Neugart. Letztlich müsse jeder für sich entscheiden, wie er ein Für und Wider abwägt.

In Unterkirnach wird an der Umsetzung gearbeitet

Mittlerweile ist Anika Neugart zurück aus Kanada und in Unterkirnach in der Ferienwohnung im Haus ihrer Eltern eingezogen. Hier arbeitet sie an der Vervollständigung ihrer noch fehlenden Kapitel und an der Erfüllung der Auflagen, die der Verlag ihr als Erstautorin für den Druck des Buches macht.

Das Crowdfunding-Projekt

Im Rahmen eines Crowdfunding-Projekts möchte sie es schaffen, dass genügend Menschen ihr Buch vor dem Drucktermin kaufen. Das ist eine zeitlich begrenzte Kampagne, bei der Menschen das Projekt mit einer Spende unterstützen. Als Gegenleistung erhalten die Unterstützer nach dem Druck das Buch. Je höher der Spendenbetrag, desto mehr Gegenleistungen (Rewards) erhält ein Unterstützer. Das Buch alleine, wäre mit 24 Euro zu unterstützen. Für kleine Mehrbeträge gibt es beispielsweise Blumensamen, einen Shampoostein oder für etwas mehr sogar die Autorin für eine Vortragsveranstaltung dazu. Dabei müssen insgesamt 5.100 Euro zusammenkommen. Gut die Hälfte hat Anika Neugart bereits geschafft.

Die Kampagne läuft über die Internetseite www.oekom-crowd.de/projekte/simply-green bis 27. Mai. Bis dahin ist eine Vorbestellung des Buches möglich. Alternativ können sich Interessenten direkt per E-Mail unter anikaneugart@gmail.com an die Autorin wenden. Ist die Aktion erfolgreich, kann das Buch im Frühjahr 2022 erscheinen und für Anika Neugart erfüllt sich eine echte Herzensangelegenheit.