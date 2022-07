Unterkirnach vor 4 Stunden Mannschaften können 500 Euro gewinnen – Sie dürfen aber höchstens 555 Kilogramm wiegen Die Kieschtockzunft lädt am letzten Juli-Wochenende zum Sommerfest auf der Festwiese ein. Besondere Attraktion: Ein Hobby-Turnier im Tauziehen. Ein Damen-Team trainiert schon fleißig dafür.

Sie ziehen an einem Strang: Die Frauengruppe, die beim Hobby-Turnier der Tauziehfreunde Wadenkrampf in Unterkirnach ein entscheidendes Wörtchen beim Sieg mitsprechen möchte, trainiert mit der Wettkampfgruppe der Tauzieher. Organisator Jürgen Weißer (dritter von links) ist gespannt, wer am Ende das Lachen hat. | Bild: Cornelia Putschbach