von Dominik Zahorka

Wie feiern die Finnen eigentlich Weihnachten? Bei dem Thema ist Eeva Karjalainen ganz in ihrem Element. Kein Wunder: Die Geschäftsführerin des Gasthauses Breitbrunnen in Unterkirnach ist in Finnland geboren.

„In Finnland haben wir ein Weihnachtsfest, das von vielen strengen Traditionen lebt“, erklärt sie. In der Adventszeit stimme man sich mit festlichen Konzerten und Musikveranstaltungen auf die Festtage ein.

Eeva Karjalainen stammt aus Finnland und lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Finnische Traditionen sind ihr noch wichtig. | Bild: Eeva Karjalainen

„Heiligabend ist bei uns absolut heilig und, anders als in Deutschland, ein Feiertag. Mittags essen die Familien zusammen Reisbrei. In einer der Schalen wird dabei ein Mandelkern versteckt, der demjenigen, der ihn findet, Glück bringen soll“, erzählt Eeva Karjalainen.

Der Riesen-Schinken gehört dazu

Für die Frauen sei das Weihnachtsfest oft sehr anstrengend, weil schon am 24. Dezember ein umfangreiches Festessen gekocht werden müsse: „Der Weihnachtsschinken Joulukinkku mit Senfkruste, welcher bei uns traditionell gegessen wird, wiegt zwölf Kilogramm. Davon wird die ganze Familie in der Regel mehrere Tage satt“, sagt Karjalainen.

Der Weihnachtsschinken Joulukinkku ist fester Bestandteil des Festes. | Bild: Eeva Karjalainen

Dazu gibt es den Weihnachtssalat Rosolli aus Rote Beete, Kartoffeln und Äpfeln. Außerdem verschiedene Aufläufe und Fischhäppchen. „Das alles wird als Buffet aufgebaut.“

Zum finnischen Weihnachtsbuffet gehören Fischhäppchen und Aufläufe. | Bild: Eeva Karjalainen

Rezept für finnischen Rosolli-Weihnachtssalat Zutaten für drei Portionen 4 Möhren

4 Kartoffeln, mittelgroß

4 Stück Rote Bete

1 Zwiebel, klein

1 Gewürzgurke

1 Prise Salz

1 Prise Weißer Pfeffer, gemahlen

3 Eier, hart gekocht Zutaten für die Soße 150 ml Schlagsahne

2 TL Essig

1 TL Zucker

100 ml Gemüse-Kochwasser

2 EL Naturjoghurt Zubereitung Die Möhren, Kartoffeln und die Rote Bete in einen großen Topf geben, mit Wasser aufgießen und etwa 15 bis 20 Minuten kochen lassen.

Das Kochwasser in einen kleinen Topf abgießen und die Kartoffeln und das gekochte Gemüse abkühlen lassen.

Die Eier in einem Topf mit Wasser etwa zehn Minuten hart kochen. Danach kalt abschrecken und schälen.

Die Zwiebel schälen und fein hacken, die Gewürzgurken klein würfeln. Rote Bete, Möhren und Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden.

Das gewürfelte Gemüse mit den Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürzgurken in eine Schüssel geben, vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Für die Soße wird die Sahne geschlagen, in eine Schüssel gegeben und Joghurt, Zucker und Essig untergerührt.

Zuletzt etwas vom Kochwasser dazugeben und die Soße damit leicht rosa färben.

Danach die Eier halbieren und jeweils zwei Hälften pro Portion auflegen. Anschließend kann der Salat serviert werden. Die Soße wird getrennt dazu gereicht.



Hyvää ruokahalua – Guten Appetit!

Zum Heiligabend in Finnland gehörten des Weiteren unbedingt der Kirchgang und ein Besuch in der Sauna: „Jeder in Finnland hat eine eigene Sauna und wir besuchen sie traditionell an Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag.“ Der Besuch des Weihnachtsmannes an Heiligabend zwischen 17 und 20 Uhr sei ebenfalls eine feste Tradition, an der auch im Ausland lebende Finnen festhalten würden.

Bürgermeister verkündet Weihnachtsfrieden

„Um 18 Uhr wird dann der Weihnachtsfrieden vom Rathaus in Turku ausgerufen. Jung und Alt verfolgen dieses Spektakel im Fernsehen oder Radio“, erzählt Eeva Karjalainen.

Unterkirnach Weihnachtsferien: Das können Kinder in der Spielscheune erleben Das könnte Sie auch interessieren

Der Bürgermeister der ältesten finnischen Stadt verkünde dabei die Geburt von Jesus Christus und richte gleichzeitig mahnende Worte an die Bevölkerung, den Weihnachtsfrieden einzuhalten. „Straftaten, die an Weihnachten begangen werden, werden in Finnland generell strenger bestraft als unter dem Jahr“, berichtet Eeva Karjalainen weiter.

Ruhetag und Saunatag

Am ersten Weihnachtsfeiertag bleiben dann alle zuhause und entspannen sich: „Auch die Kinder dürfen ihre Freunde an diesem Tag nicht besuchen. Es ist ein absoluter Ruhetag“, sagt die Finnin. Der Tag werde nur im engsten Familienkreis verbracht. Nach dem Saunagang am frühen zweiten Weihnachtsfeiertag werden Verwandte und Freunde besucht, mit denen die Finnen dann das Weihnachtsfest gemeinsam ausklingen lassen.

Ein typisch finnisches Haus in den Wintermonaten. Die Weihnachtstage in Finnland sind von vielen Traditionen geprägt. | Bild: Eeva Karjalainen

Restaurants seien in Finnland über die Weihnachtstage generell geschlossen. Ausnahmen würden nur einige Touristengebiete in Lappland machen, wo sich viele Wintersporttouristen aufhielten. „Das ist in Deutschland natürlich ganz anders, unser Gasthaus ist für die Weihnachtstage bereits ausgebucht“, sagt Eeva Karjalainen.

Traditionsbewusste Finnin ist irritiert

Diese Art von Weihnachten habe sie sehr irritiert, als sie vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen sei. Damals habe sie in Stuttgart angefangen, im Gaststättengewerbe zu arbeiten. „Da habe ich an Heiligabend gut gekleidete Leute gesehen, die in ein Restaurant gegangen sind und sich betrunken haben“, erinnert sich Karjalainen. Dies sei ein regelrechter Kulturschock für die traditionsbewusste Finnin gewesen.

So idyllisch liegt die finnische Enklave im Wald bei Unterkirnach: das Restaurant Breitbrunnen von Eeva Karjalainen. Das Luftbild stammt aus dem März 2018. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Mittlerweile habe sie sich aber an die Unterschiede gewöhnt. Trotzdem versucht sie, das finnische Weihnachtsfest ein bisschen nach Deutschland zu bringen: „Ich dekoriere meine Gaststube im Dezember immer mit finnischen Weihnachtsmotiven. Wichtelmännchen, die Helfer des Weihnachtsmannes, die in Finnland wichtiger Bestandteil der Tradition sind, finden sich auf vielen Bildern, die ich dann aufhänge.“

Noch mehr Lust auf kochen? Unser Weihnachtsmenü 2022 finden Sie hier.