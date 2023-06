Die Kriminalstatistik der Gemeinde Unterkirnach stelle im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz und vielleicht sogar landesweit eine Besonderheit dar, so Kai Stehle, Revierleiter aus St. Georgen, bei der Vorstellung der Zahlen des vergangenen Jahres. Während die Zahl der Delikte landesweit um 13,1 Prozent und im Bereich des Präsidiums Konstanz um 11,8 Prozent zunahm, sank sie in Unterkirnach um gut 28 Prozent. 2021 flossen aus der Gemeinde 49 Straftaten und 2020 sogar 70 Straftaten in die Statistik ein. 2022 waren es nur 35 Taten. Aufgeklärt wurden davon 18 Straftaten.

Von den in der Statistik aufgeführten Straftaten fielen zehn in den Bereich des Diebstahls und acht in den der Sachbeschädigung. Außerdem wurden vier Körperverletzungen angezeigt. Zwei Taten richteten sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Straftaten gegen das Leben gibt es in Unterkirnach seit vielen Jahren glücklicher Weise keine. Ein ganz überwiegender Teil der 2022 für die Straftaten ermittelten Täter war älter als 21 Jahre. Nur ein einziger war jünger.

Ein näherer Blick in die Statistik bestätigt dann auch das, was Bürgermeister Andreas Braun als Ursache der erfreulichen Unterkirnacher Zahlen annimmt. In den Jahren 2020 und 21 waren in der Gemeinde überproportional viele der ermittelten Täter jünger als 21 und vielfach sogar jünger als 14 Jahre. Damals habe es eine Serie von Vandalismus durch „Problemjugendliche“ gegeben, die man in bewährt guter Zusammenarbeit mit dem Revier St. Georgen habe aufklären können, so der Bürgermeister. Das eine oder andere „intensive Gespräch mit den Tätern“ habe sie wohl zum Nachdenken gebracht, freut sich Andreas Braun.

Erfreulich niedrig zeigt sich in Unterkirnach auch die Zahl der Verkehrsunfälle. 4,8 mal krachte es im Fünfjahresschnitt im Gemeindegebiet. Viermal war das im vergangenen Jahr der Fall. Ein Unfallschwerpunkt sei nicht zu erkennen, so Kai Stehle. Zwei Schwer- und fünf Leichtverletzte waren die Folge der Verkehrsunfälle.