von Rüdiger Fein

Man merkte die deutlich entspannte Atmosphäre den etwa 40 Mitgliedern der Unterkirnacher Feuerwehr an. Corona ist auch im Schwarzwald-Baar-Kreis deutlich auf dem Rückzug und in Unterkirnach zählte man laut Meldung aus dem Landratsamt nur noch wenige Infizierte.

Wohl aus diesem Grund verzichteten die Wehrmänner an ihrer Hauptversammlung am Samstag in der Schlossberghalle auf den Mund- und Nasenschutz und beließen es auf der Einhaltung des Mindestabstands.

Man spürte als Beobachter auch an der vorherrschenden Lockerung deutlich, dass die Pandemie gedanklich weit weg ist. Lediglich mehrere Desinfektionsangebote auf dem Weg in die Halle erinnerten daran, dass es schon einmal einfachere Zeiten gab.

Schriftführer Thomas Weißer konnte in der etwa eine Stunde andauernden Versammlung von 29 Einsätzen und einer deutlichen Zunahme an technischen Hilfeleistungen berichten. Die Beseitigung umgestürzter Bäume und Türöffnungen gehörten ebenso dazu, wie ein Wasserschaden in der Roggenbachschule.

Ein Dachstuhlbrand im Schlegeltal und der Großeinsatz bei einem Kohlenmonoxid-Unfall an der Bernhardshütte zählten zu den ernsteren Herausforderungen, zu denen die Unterkirnacher Wehr gerufen wurde.

Bei allen Einsätzen konnte sich die Wehr auf die Unterstützung aus Oberkirnach verlassen, ein Fahrzeug der Villinger Wehr unterstützte ebenfalls bei Bedarf um die notwendige Tagesbereitschaft sicherzustellen. Pandemiebedingt konnten keine regelmäßigen Proben abgehalten werden und die Kameradschaftspflege litt auch unter den coronabedingten Einschränkungen.

Auch aus diesem Grund war Kommandant Klaus Beha wohl erleichtert, dass er versäumte Ehrungen und Beförderungen jetzt vornehmen konnte. Jacob Repp ist jetzt Oberfeuerwehrmann und Daniel Knörle wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Bürgermeister Braun leitete anschließend die Wahlen bei denen Thomas Weißer zusätzlich zu seinem Amt als Stellvertretender Kommandant als Schriftführer bestätigt wurde und Daniel Beha wird sich als Kassierer weiter um die finanziellen Belange der Wehr kümmern.