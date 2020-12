von Cornelia Putschbach

Unterkirnach (put) Nachdem bereits im Vorfeld feststand, dass der neue Kindergarten in der Roggenbachschule eröffnet wird (wir berichteten), galt es noch die Trägerschaft zu klären.

Sowohl der Evangelische Verwaltungszweckverband als auch die Stiftung St. Franziskus, Heiligenbronn, bekundeten Interesse. Vom Evangelischen Verwaltungszweckverband liegt der Gemeinde ein Angebot von rund 306 000 Euro jährlicher Kosten für eine zweigruppige Einrichtung vor. Die Stiftung St. Franziskus veranschlagt rund 314 000 Euro jährlich. Bei einer Trägerschaft der Gemeinde Unterkirnach müsste nach Berechnungen der beauftragten, unabhängigen Fachberaterin mit Kosten von rund 322 000 Euro gerechnet werden. Allen drei Kalkulationen stehen die Beiträge der Eltern sowie Zuschüsse nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von insgesamt knapp 160 000 Euro gegenüber.

Im Obergeschoss des Neubaus der Roggenbachschule wird ein zweiter Kindergarten in Unterkirnach eröffnet. Bild: Cornelia Putschbach

Die Gemeinde könne die Trägerschaft zwar gewiss stemmen, machte Bürgermeister Andreas Braun deutlich. Gleichzeitig betonte er aber auch die Erfahrung und Fachkompetenz der beiden externen Träger. Das spreche, so auch die Gemeinderätinnen Birgit Kodet und Susanne Ciampa, für einen externen Träger. Dass der Evangelische Verwaltungszweckverband künftig die Trägerschaft übernehmen soll, beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Planungsleistungen sind vergeben

Gleichzeitig vergab der Gemeinderat am Dienstag auch die Aufträge für die Planungsleistungen. Einstimmig wurde beschlossen, die Leistungen der Architektur, der Statik, den Schallschutz und den Wärmeschutz an das Unterkirnacher Büro Rolf Weißer zu vergeben. Die Außenanlagen werden durch das Villinger Büro K3 Landschaftsarchitektur von Martin Kuberczyk geplant. Wesentliche Umbaumaßnahmen in Inneren werden nicht notwendig, weil die Raumgrößen bereits gut geeignet sind. Einzig ein separater Eingang und die Barrierefreiheit müssen umgesetzt werden. Für das Außengelände profitiert die Gemeinde vom Kauf eines benachbarten Grundstücks im Bereich Marbental III. Dadurch kann die notwendige Trennung vom Schulhof vollzogen werden.

Datum für Eröffnung steht noch nicht

Ein Datum für die Inbetriebnahme des Kindergartens konnte Bürgermeister Braun auf Nachfrage aus den Reihen der Zuhörer nicht nennen. Das Pensum sei „sportlich“ sagte er, betonte aber gleichzeitig, man werde alles dafür tun, den Kindergarten sobald als möglich zu eröffnen.

Für beide Unterkirnacher Kindergärten soll es künftig ein gemeinsames Aufnahmeverfahren geben, um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden. Außerdem sei geplant, im neuen Kindergarten zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) einzurichten. Im katholischen Kindergarten sollen die Ganztagsgruppen und Krippengruppen verbleiben, so der Bürgermeister über Überlegungen zur Verteilung der Kinder.