Unterkirnach vor 2 Stunden

Jetzt ist es entschieden: Unterkirnachs neuer Kindergarten kommt ins Schulgebäude

Die Entscheidung darüber, wie in Unterkirnach der Mangel an Kindergartenplätzen behoben werden kann, ist gefallen. Nach Prüfung mehrerer Alternativen folgte der Gemeinderat der Empfehlung einer Arbeitsgruppe und entschied sich in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich für den Standort in der Roggenbachschule. Über die Trägerschaft wird in der Sitzung am 8. Dezember entscheiden.