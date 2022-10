von Cornelia Putschbach

Die Schließung des Hallenbades Aqualino enttäuscht noch immer viele Unterkirnacher. Jetzt sprach eine Gruppe von Schwimmbadförderern bei Landrat Sven Hinterseh vor, um auf die Problematik immer mehr schließender Bäder aufmerksam zu machen. Ein Ort für Gesundheits- und Schwimmkurse sowie ein sozialer Treffpunkt für Jung und Alt in der Gemeinde fehle jetzt, betonen sie.

Ein Schreiben an den Landrat

„Wir wollen der Gemeinde keinen Vorwurf machen. Wir möchten, dass man verantwortungsvoll nach Lösungen sucht“, betonen Cornelia Conzelmann und Nina Benz-Trieschmann. Einen solchen Lösungsansatz enthält auch das Schreiben, das die Gruppe an den Landrat übergab. Es wurde von zwölf Unterkirnachern unterzeichnet.

„Um ein weiteres Bädersterben zu verhindern, schlagen wir einen landkreisweiten Aktionsplan vor: Alle Kommunen müssten sich darüber abstimmen, welche Bäder für den öffentlichen Betrieb und für das Schulschwimmen zu erhalten sind. Auch die Finanzierung müsste unserer Meinung nach auf verschiedene Kommunen verteilt werden. So könnten mehrere Kommunen von einem Bad profitieren“, regen die Unterkirnacher an.

Unterzeichnet haben Cornelia Conzelmann, Nina Benz-Trieschmann, Gaby Köngeter, Ingeborg Wimmer, Martin Dellemann, Elena Gaidaenco, Natalie Kosellek, Monika Röckl, Monika Buschmann, Michael Speck, Irmgard Schröder und Werner Strehl. Die meisten von ihnen sind im Förderverein Aqualino engagiert, machen sich aber auch als Eltern, Rettungsschwimmer oder auch als Mitglieder der Rheumaliga für das Bad stark.

Auch ein Appell an die Abgeordneten

Im Schreiben legen die Unterzeichner nochmals ihre Sicht der Entwicklungen dar. Auch wenn am Ende das Geld für den Weiterbetrieb fehlte, sei ihnen klar, dass der Landkreis dieses aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung nicht zuschießen könne, so Benz-Trieschmann und Conzelmann. Einen Appell richtet die Gruppe deshalb auch nicht nur den Landrat. Auch an die Landtags- und Bundestagsabgeordneten wollen sie ihr Schreiben übergeben.