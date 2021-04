Mit einer weiteren Neuinfektion steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Unterkirnach am Freitag auf 350,9 (Donnerstag: 311,9). Im Kreis hat keine andere Gemeinde einen höheren Wert.

„Aktuell sind“, so Bürgermeister Andreas Braun, „zehn Fälle registriert“. Darunter eine Familie, bei der fünf Menschen infiziert sind. Die Frage, ob die Landschaftsputz-Aktion am Samstag, bei der immerhin rund 100 Menschen zusammenkamen, Einfluss auf das Infektionsgeschehen vor Ort habe, verneint Bürgermeister Andreas Braun vehement. „Überhaupt nicht“, sagt er. „Die Veranstaltung war erst am Samstag.“ Keiner der jetzt Infizierten sei dabei gewesen, so Braun. „Es lief alles diszipliniert ab. Es war draußen, mit Abstand, die Menschen hatten Mundschutz an und viele waren auch als Familie gekommen.“

Das größte Problem sieht Braun auch nicht bei Veranstaltungen im Außenbereich. „Viele halten sich einfach nicht an die Regeln.“ Das könne er beinahe täglich beobachten und das bekommt er auch in anonymen Schreiben immer mal wieder aufgezeigt. Darin werde dann gepetzt, wer Besuch hatte und wo sich Leute vermeintlich treffen. Eine Baumpflanzaktion am Tag des Baumes nächste Woche haben sie nun abgesagt, so Braun. Dafür sei die Infektionslage inzwischen insgesamt zu ernst.