von Cornelia Putschbach

Eine Bürgerinitiative in Unterkirnach will eine landwirtschaftliche Fläche im Gewann Ackerloch erhalten. Ein Bürgerbegehren mit den Unterschriften 242 Unterkirnacher überreichte die Initiative am Montag an Bürgermeister Andreas Braun. Auf dieser Fläche von fast 2,5 Hektar soll eine Minihausanlage privater Investoren entstehen. Die Bürgerinitiative wehrt sich gegen dieses Vorhaben. Sie möchte in einem Bürgerentscheid nach der Meinung der Wähler fragen. Die Fragestellung lautet: „Sind Sie dafür, die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Gewann Ackerloch in der jetzigen Form zu erhalten, anstatt dort ein touristisches Sondergebiet einzurichten?“

Bereits im November hatten die Investorinnen Andrea und Sabina Lassak dem Gemeinderat ihr Minihausprojekt nichtöffentlichen vorgestellt. Mitte April präsentierten sie ihre Pläne, am Ackerloch 13 Minihäuser zu errichten, erstmals der Öffentlichkeit. Am 22. April beschloss der Gemeinderat Unterkirnachs in einer öffentlichen Sitzung eine für die Umsetzung des Projekts notwendige Änderung des Flächennutzungsplans anzugehen. Die Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen wurde mit der Änderung dieser Bauleitplanung beauftragen. Am 7. Mai fasste die Verwaltungsgemeinschaft den Aufstellungsbeschluss und den Beschluss für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Initiative sammelt Unterschriften: Seit Ende Mai wurden – angestoßen von Anliegern der Fläche – per Online-Petition Unterschriften gesammelt, um das Gewann Ackerloch in seiner jetzigen Form als landwirtschaftliche Nutzfläche zu erhalten. Diese Online-Petition wurde bislang von 560 Unterstützern unterzeichnet, davon 270 aus Unterkirnach.

Bereits in den Informationsveranstaltungen der Investorinnen des Minihausprojekts meldeten sich Vertreter der Initiative Ackerloch, so wie hier Berthold Frischkritisch zu Wort. | Bild: Cornelia Putschbach

Vertreter der Initiative Ackerloch – Berthold Frisch, Gunter Ketterer und Stefan Selke – nahmen am 26. Juni an einer kurzen Aussprache mit dem Bürgermeister im Rathaus von Unterkirnach teil. Das schreiben sie jetzt in einer Pressemitteilung. Dabei hätten sie Braun über ein geplantes Bürgerbegehren als Voraussetzung für einen Bürgerentscheid informiert. Nach den Informationsveranstaltungen der Investorinnen in der Schlossberghalle habe in einer außerordentlichen Sitzung des Gemeinderates eine „erweiterte Aussprache zwischen Mitgliedern des Gemeinderats, dem Bürgermeister und Vertretern der Initiative Ackerloch“ gegeben, schreibt die Initiative. Dabei seien „die Ergebnisse der Informationsveranstaltungen nachbesprochen“ worden. Am Ende des Treffens habe der Bürgermeister vorgeschlagen, das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans zu stoppen, „ohne dies näher zu konkretisieren“. Bis dato sei unklar, „wie die Aussetzung des Verfahrens auf formaler Ebene belastbar geschehen“ solle. Bürgerentscheidt beantragt: Vertreter der Initiative Ackerloch gaben am Montag die gesammelten 242 Unterschriften für ein Bürgerbegehren im Rathaus ab. „Um mehr Demokratie vor Ort zu leben, beantragt die Initiative Ackerloch einen Bürgerentscheid“, teilt die Initiative mit. Zur weiteren Begründung schreibt sie: „Wir, die Initiative Ackerloch, sind der Auffassung, dass es zur Förderung einer zukunftsfähigen und ganzheitlichen Dorfentwicklung in Unterkirnach sinnvoll ist, die landwirtschaftlichen Nutzflächen des Ackerlochs in ihrem jetzigen Zustand zu erhalten. Deshalb soll der Gemeinderat von Unterkirnach, insbesondere auch über die Vertreter im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft VS, die erforderlichen Schritte vornehmen, um den verfahrenseinleitenden Beschluss zur 49. Änderung des Flächennutzungsplans 2009 aufzuheben beziehungsweise rückgängig zu machen.“

