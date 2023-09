Vor einem Jahr eröffnete der Förderkreis krebskranke Kinder aus Stuttgart ein Ferienhaus in Unterkirnach. Hier sollen sich Familien nach der anstrengenden und aufreibenden Zeit einer Krebstherapie ihrer Kinder erholen. Nach einem Jahr zieht der Verein Bilanz, ob und wie sich die Nachfrage entwickelt hat. Und was die Familien zu dem Angebot sagen.

Familie Donner aus Stuttgart ist eine der Familien, die seit der Eröffnung im September vergangenen Jahres im Ferienhaus in Unterkirnach einige erholsame Tage verbringen. Fern des hektischen Großstadtalltags, mitten in der Natur. Genau richtig, um durchzuschnaufen. Denn hinter Papa Johannes, Mama Verena und den Kindern Leonard und seiner Schwester Anna liegt eine harte Zeit. Anna erkrankte vor drei Jahren an Leukämie. Die Diagnose traf die Familie aus heiterem Himmel. „Wir waren familiär nicht vorbelastet, wir waren bis zu diesem Zeitpunkt alle gesund“, beschreibt Verena Donner die Zeit davor.

Es folgte eine Zeit des Bangens und des Hoffens, dass ihre Tochter wieder ganz gesund wird. Sie wurde es und ist seit einem Jahr therapiefrei. Nach den Sommerferien kommt sie in die zweite Klasse. Lediglich die regelmäßigen Kontrollen erinnern sie noch an diese Zeit. Für die Familie hat sich dennoch viel verändert. „Wir sind achtsamer geworden und genießen alles viel bewusster“, sagt Verena Donner. Der Aufenthalt in dem Ferienhaus in Unterkirnach ist dabei für die Familie ein Schritt zurück zur Normalität. „Wir beginnen mit kleinen Schritten“, sagt Papa Johannes.

Unterkirnach erweist sich dabei für die Feriengäste als geradezu ideal. „Für uns ist hier alles idyllisch.“ Sie nutzen die Angebote wie die Spielscheune, aber auch das nahegelegene Solemar in Bad Dürrheim oder ein Ausflug zu den Triberger Wasserfällen gehören zum Erholungsprogramm. „Oder wir verbringen den Tag einfach im Haus, das mit allem ausgestattet ist und uns sehr gut gefällt“, sagt Johannes Donner. Besonders gefällt den Kindern der Spielboden, der nur über eine Leiter zu erreichen ist. Dort können die Kinder gemeinsam spielen, während die Eltern unten bei einem Buch entspannen können. Mit dem Ferienhaus in Unterkirnach hat der Förderkreis krebskranke Kinder ein bislang einzigartiges Erholungsangebot außerhalb Stuttgarts geschaffen. Wie der Vorsitzende des Förderkreises, Stefan Nägele, sagt, ist das Ferienhaus „seit diesem Jahr sehr gut ausgelastet. Familien nehmen das Angebot gerne an und genießen ein paar unbeschwerte Tage in Unterkirnach.“ Wichtig für den Förderkreis war es, „ein infektionsarmes Umfeld zu schaffen.“ Das sei in einem Hotel nicht gegeben, wo die Kinder, deren Immunsystem häufig noch geschwächt ist, zwangsweise mit anderen Menschen zusammenkommen. Ein weiterer Grund für den Förderkreis, bewusst ein Ferienhaus in dieser Region einzurichten, war der Umstand, „dass für den Notfall mit den Nachsorge- und Rehakliniken in Tannheim und auf der Katharinenhöhe in Schönwald zwei hervorragende Kliniken in unmittelbarer Nähe zu erreichen wären“, wie Nägele sagt.

Wenngleich die Auslastung gut ist, bis Ende August waren bereits rund 130 Gäste allein in diesem Jahr in dem Haus, so wird der Förderkreis kein weiteres Angebot dieser Art aufbauen. Grund sind die Unterhalts- und laufenden Kosten. „Der Aufenthalt ist für die Familien ja komplett kostenlos. Und wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Zudem sind wir ja keine Immobilienfirma“, sagt Nägele.

Die Familien, die das Angebot nutzen, kommen überwiegend aus dem Großraum Stuttgart. Wichtig für die Familien, deren Kinder nach einer kräftezehrenden Krebstherapie, verbunden mit monatelangen Klinikaufenthalten, wieder einen möglichst normalen Alltag haben sollen, ist für die Eltern, dass sie in dem Ferienhaus für sich sind. „Man wird während der Klinikphase lange Zeit fremdgesteuert, sodass man erst wieder lernen muss, für sich zu sein“, beschreibt Familie Donner, was den Aufenthalt im Ferienhaus im Schwarzwald ausmacht. Für die junge Familie war es übrigens der zweite Urlaub in dem Ferienhaus. „Wir waren im vergangenen Jahr zum Jahreswechsel bereits hier. Und jetzt sind wir auf ausdrücklichen Wunsch von Anna wieder hergekommen, weil es ihr so gut gefallen hat“, verrät Verena Donner.