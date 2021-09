Unterkirnach vor 2 Stunden

Harte Sounds, raue Tänze, super Stimmung: So wurde beim Schlossbergfestival in Unterkirnach gefeiert

Bestes Festivalwetter gab es am Wochenende beim Ska- und Punk-Schlossbergfestival in Unterkirnach. Pandemiebedingt mehrfach verschoben, konnte Alleinorganisator Ralph Eble am Samstag endlich sein lange geplantes Alternativ-Festival präsentieren. Mit den zulässigen 350 Besuchern war der Abend bereits seit Wochen ausverkauft. Hier gibt es alle Bilder und Videos!