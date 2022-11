Randalierer haben über das vergangene Wochenende die Freilichtbühne am Schlossbergweg beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, beschmierten die unbekannten Täter eine komplette Wand im hinteren Bereich der Freilichtbühne mit diversen Schriftzügen (“High“, „KF“, „BK“, „Unterkirnach“, „Kek“, „03“) und Graffitis in weißer und grüner Farbe.

Mehrere tausend Euro Schaden

Zudem rissen die Unbekannten mehrere Holzbretter aus dem Dach der Bühne und kratzten in den Bühnenboden ein Hakenkreuz. Ein weiteres Hakenkreuz hinterließen die Randalierer außerdem in einer Steinmauer neben der Freilichtbühne. Insgesamt entstand auf dem Areal ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Jetzt ermittelt die Polizei

Das Polizeirevier St. Georgen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (07724)94 95 00 um Hinweise auf die unbekannten Täter.