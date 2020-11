von Cornelia Putschbach

Nicht mehr lange, dann sollen die ersten Tropfen Wasser wieder in das Becken des Unterkirnacher Hallenbades Aqualino laufen. Wenn die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, öffnet das Aqualino im ersten Quartal des kommenden Jahres auf jeden Fall seine Türen. Das kündigten der Vorstand des Fördervereins Aqualino und Bürgermeister Andreas Braun an.

„Wir werden das Aqualino auf jeden Fall im ersten Quartal 2021 wieder öffnen und damit das Hallenbad zum Nutzen aller fortführen.“ Christian Sontag, Förderverein Aqualino

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde an den Voraussetzungen für diese Neueröffnung gearbeitet. Auf Seiten des Fördervereins schuf man die Voraussetzungen für die Gründung einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH), die Betreiberin des Bades werden wird. Der Notartermin soll in Kürze stattfinden. Außerdem arbeiteten Förderverein und Gemeinde daran, die rechtlichen Voraussetzungen für den Abschluss des Pachtvertrages zu schließen.

Der politische Wille ist klar

Das gestaltet sich komplizierter als zu Beginn angenommen. Politischer Wille des Gemeinderates ist es, dass das Bad zu einem symbolischen Pachtzins von einem Euro an den neuen Betreiber verpachtet werden soll. Außerdem erhält der Förderverein einen jährlichen Zuschuss von 80.000 Euro, beginnend in diesem Jahr, und er soll die Gewinnausschüttung der Energiegesellschaft Unterkirnach (EGU) erhalten. Bislang schüttete die EGU ihren Gewinn an die Gemeindewerke als Betreiberin des Bades und hundertprozentige Tochter der Gemeinde Unterkirnach aus.

Steuerliche Probleme

Nun stellte sich allerdings heraus, dass die Verpachtung zu einem Euro eine verdeckte Gewinnausschüttung ist, die zu versteuern wäre. Außerdem kann die EGU aufgrund eines steuerlichen Querverbundes, entgegen erster Pläne, ihren Gewinn wegen einer Zweckbindung nicht an Dritte, also die gGmbH ausschütten. Spätestens mit diesem Wissen begann die Sache für Förderverein und Gemeinde kompliziert zu werden.

Lösungsansatz ist gefunden

Gemeinsam fanden Gemeinde, Förderverein und Steuerberater sowie Rechtsanwälte nun eine Möglichkeit, wie dieser gordische Knoten zu lösen ist. Gemeinsam stellten Bürgermeister Andreas Braun und der Vertreter des Vorstandes des Fördervereins das Lösungskonzept vor.

Der Förderverein bezahlt ab 2021 jeweils zum Jahresende eine Pacht in Höhe des Betrages der steuerlichen Abschreibungen für das Hallenbad an die Gemeindewerke. Das sind aktuell rund 55.000 Euro. In Höhe dieses Pachtzinses kann der Förderverein Sanierungsmaßnahmen für das Bad in Auftrag geben, die dann letztlich von den Gemeindewerken bezahlt werden. Außerdem bezahlt die Gemeinde den Gewinn der EGU an die gGmbH.

Viele weitere Fragen

Zusätzlich zu diesen steuerrechtlichen Fragen gilt es bis zur Öffnung des Bades noch etliche weitere Punkte zu klären. Diese reichen von der Abrechnung des Wassers bis hin zur Zuständigkeit für den Winterdienst und den Umfang der erforderlichen Jahreswartung. Einig sind sich die Beteiligten aber auf jeden Fall darin, dass ein „betriebsbereites Bad übergeben werden soll“. Daran arbeiten sie jetzt Hand in Hand. Im Bad selbst laufen bereits die Vorbereitungen und spätestens am 8. Dezember soll dann auch der Gemeinderat seine Zustimmung zum ausgehandelten Pachtvertrag geben.