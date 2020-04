von Cornelia Putschbach

Mit sichtlich viel Spaß sind Ralph und Robin Eble bei ihrem Vater-Sohn-Projekt, dem Schlossberg Stream Festival bei der Sache. Um in Zeiten der Corona Kontaktsperre ein wenig Abwechslung zu bieten, haben die beiden ein Festival organisiert, dass live über das Internet in die Wohnzimmer der Zuschauer übertragen wurde.

Jede der daran beteiligten sieben Bands übertrug ihren Beitrag aus dem eigenen Proberaum. So konnten die Vorgaben zum Abstand halten problemlos eingehalten werden. Durchschnittlich rund 250 Zuschauer verfolgten zwei Stunden lang über Youtube und Instagram die Übertragung.

Ihre Reaktionen und auch die der beteiligten Bands waren sehr positiv. Das ließ sich an den ebenfalls live eingehenden Kommentaren verfolgen. Zuschauer aus dem schweizerischen Bern bedankten sich beispielsweise mit folgenden Worten: „Hallo ihr tollen Menschen. Danke, danke, danke für euer Engagement. Dank euch konnten wir endlich wieder einmal ein Festival genießen – und das in unserem Garten in Niederwangen, Bern, Schweiz!“

Am 27. Juni wird dann, so hoffen die Organisatoren noch immer, auf der Unterkirnacher Freilichtbühne zugunsten des Fördervereins der Unterkirnacher Roggenbachschule das Schlossberg Festival stattfinden.