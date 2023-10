Gute Nachricht für die Einwohner von Unterkirnach: Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes in der Gemeinde wurde jetzt gestartet. Damit können die Haushalte schnelles Internet empfangen. Der Ausbau läuft bereits seit einer Woche. Offiziell setzten Vertreter der Gemeinde und des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar den ersten Spatenstich, so der Zweckverband in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Andreas Braun konnte dazu Ralf Scherer, den Sachgebietsleiter der Gemeinde Unterkirnach für Ver- und Entsorgung, Benno Schramm vom Planungsbüro SBK Ingenieure, Josef Altmann von der Baufirma KTS und den Technischen Projektleiter des Zweckverbands, Heiko Zorn, begrüßen.

Die Baufirma KTS hat mit den Grabungsarbeiten für die Glasfaserleitungen bereits Mitte Oktober begonnen. Die Verlegung erfolgt von Vöhrenbach über die Leimgrube bis zum zukünftigen zentralen Technikstandort im Bereich des Wohnmobilstellplatzes Unterkirnach. Von der Dorfmitte führt die Trasse über den Eichhaldeweg bis zum Ortsausgang Richtung St. Georgen.

205 Grundstückseigentümer wurden vom Zweckverband angeschrieben. Davon haben sich aktuell 87 Eigentümer für einen Glasfaser-Hausanschluss und 35 für eine Ablage des Kabels an der Grundstücksgrenze entschieden.

In Unterkirnach wurden Bereiche von Stockwald und Groppertal bereits an das kommunale Glasfasernetz angeschlossen.