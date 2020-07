von Cornelia Putschbach

Gemeinderätin Elke Armbruster möchte nicht weiter zusehen, wie in Unterkirnach immer wieder Probleme mit Vandalismus auftreten. Sie schlägt deshalb vor Kontakt mit einem Sozialarbeiter oder Streetworker aufzunehmen, der die Motivation der Jugendlichen hinterfragen kann, klärt, was die Jugendlichen antreibt, und an Lösungsansätzen mitarbeiten kann.

Bürger beschweren sich

Kleine Lagerfeuer, der Konsum von Alkohol und gelegentlich auch Drogen sowie auch Sachbeschädigungen – über all dies vernimmt man in den vergangenen Wochen in Unterkirnach immer wieder Klagen der Bevölkerung. Man stehe in regelmäßigem Kontakt mit der Polizei, hatte Bürgermeister Andreas Braun jüngst zu diesem Problem berichtet. Man kenne Jugendliche, die hier beteiligt seien, aber auch Erwachsene habe man schon aufgegriffen.

Bürgermeister selbst unterwegs

Auch jetzt plädiert der Bürgermeister wieder dafür, die Polizei zu rufen, wenn es Probleme gebe. Zudem suche er selbst immer wieder die neuralgischen Plätze in der Gemeinde auf, um den Jugendgruppen zu signalisieren, „dass sie unter Beobachtung stehen“. Elke Armbruster befürchtet, dass solcher Druck von Erwachsenen auf Seite der Jugendlichen eher Gegendruck erzeugt. „Alternativangebote sind wesentlich sinnvoller“, ist sie überzeugt.

Legale Möglichkeit schaffen?

Bis zu einem gewissen Punkt müsse man „es aushalten, wenn Jugendliche ausbrechen und hinterher wieder aufräumen“, beurteilt Rolf Weißer die Situation. Das dürfe aber auf keinen Fall auf eine Anarchie hinauslaufen. Auch Gemeinderat Horst Belz weiß, dass „Jugend auch vom Übertreten von Regeln lebt“. Er sagt aber auch, dass eine Chance eventuell darin bestehe, „den Jugendlichen eine legale Möglichkeit zu geben, ihre Abenteuer unter Aufsicht zu erleben.“ Patrick Seng schlägt in diesem Zusammenhang vor, eine legale Feuerstelle oder einen Grillplatz einzurichten, an dem die Jugendlichen auch einmal ohne Probleme ein Lagerfeuer machen können.

Treffen geplant

Der Vorschlag von Gemeinderätin Elke Armbruster wurde in Unterkirnach aufgegriffen. Aktuell sei man dabei ein Arbeitstreffen mit Vertretern des Jugendamtes, der Schulleitung sowie Kollegen aus der Verwaltung, der Werkhofs und der Polizei zu organisieren, berichtete Bürgermeister Andreas Braun jetzt dem Gemeinderat. Gemeinsam wolle man die Lage einordnen und gezielte Maßnahmen auf den Weg bringen.