von Cornelia Putschbach

Die Gemeinde Unterkirnach behält sich für zahlreiche Grundstücke auf dem Gemeindegebiet ein Vorkaufsrecht vor. Das hat sie in einer Satzung festgelegt. Jetzt beschloss der Gemeinderat einstimmig weitere Grundstücke, die in Privateigentum sind, in die Satzung aufzunehmen.

Vorkaufsrecht Das bestehende Vorkaufsrecht für die Gemeinde bedeutet, dass diese das Recht hat, das betreffende Grundstück, egal ob bebaut oder unbebaut, zu kaufen, wenn es zum Verkauf steht. Die Gemeinde hat im Verkaufsfall das Vorrecht. Sie muss im Fall der Ausübung ihres Vorkaufsrechts zu denselben Bedingungen wie der eigentliche Käufer in den Kaufvertrag einsteigen und die Stelle des Käufers übernehmen.

Die geltende Vorkaufsrechtsatzung der Gemeinde Unterkirnach stammt aus dem Jahr 2016. Ein wesentlicher Grund für die jetzt beschlossene Neufassung ist der Verkauf der Firma Wahl. Die Gemeinde möchte sich für Flächen des Unternehmens ein Vorkaufsrecht vorbehalten. Mit dem Vorkaufsrecht verfolgt die Gemeinde im Grunde genommen zwei Möglichkeiten: Ist ein Grundstück unbebaut, aber erschlossen, hat die Gemeinde ein Interesse daran, dass es bebaut wird, um zum Beispiel weiteren Wohnraum zu schaffen. Wird dieses Grundstück nun verkauft, soll aber weiter unbebaut bleiben, kann die Gemeinde in den Verkauf eintreten und ihr Vorkaufsrecht ausüben.

Anders sieht die Sachlage bei bebauten Grundstücken aus. Werden Immobilien verkauft, kann die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht ausüben, um eine ungewollte Nachnutzung zu unterbinden oder eben auch, um einem späteren Leerstand entgegenzuwirken.

Diese zweite Option ist bezüglich der Grundstücke und Immobilien der Firma Wahl gegeben. Sollte das Unternehmen seine Flächen einem Käufer anbieten, mit dem die Gemeinde, aus welchem Grund auch immer, nicht einverstanden ist, kann sie in den Kaufvertrag eintreten. „Wir wollen im Falle eines Falles eine Option haben“, sagt Bürgermeister Andreas Braun.

Ganz beliebig darf eine Gemeinde allerdings die Aufnahme eines Grundstückes in die Vorkaufsrechtsatzung nicht beschließen. Wie Gemeinderat Horst Belz betont, „darf nur in begründeten Fällen in das Grundrecht des Eigentums eingegriffen werden“. Es muss ein sogenanntes öffentliches Interesse bestehen.

Das ist bei allen in der Unterkirnacher Satzung aufgeführten Grundstücken und Immobilien der Fall. In der Satzung ist für jedes Grundstück das öffentliche Interesse beschrieben. So gibt es Flächen, die sich besonders für ökologische Ausgleichsmaßnahmen eignen, Flächen, auf denen Wohnraum geschaffen werden könnte, oder beispielsweise auch Flächen, die für den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur wichtig sind.

Stellt sich nun die Frage, ob es für einen Eigentümer ein Nachteil ist, wenn die Gemeinde sein Grundstück in ihrer Satzung mit einem Vorkaufsrecht belegt? „Zum einen signalisieren wir einem Eigentümer damit ein potenzielles Kaufinteresse der Gemeinde. Zum anderen müssen wir als Gemeinde in einen Kaufvertrag mit einem anderen Käufer zu den mit diesem ausgehandelten Bedingungen eintreten. Ich sehe deshalb nicht unbedingt einen Nachteil für den Grundstückseigentümer. Wir sollten die Zahl der aufgeführten Grundstücke aber dennoch nicht überstrapazieren. Falls an anderer Stelle notwendig, kann eine solche Satzung relativ kurzfristig wieder geändert werden“, erläuterte Bürgermeister Andreas Braun.