So früh wie schon ganz viele Jahre nicht mehr brachte die Gemeindeverwaltung Unterkirnach mit Bürgermeister Andreas Braun und Kämmerer Bastian Pfliegensdörfer den Haushalt für das kommende Jahr in den Gemeinderat ein. Dabei machen sich Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre bezahlt. Seit dem Jahr 2021 ist dies der erste Ergebnishaushalt mit positivem Ergebnis. Doch wegen der hohen Investitionen wird die Gemeinde nicht ohne Kreditaufnahme auskommen.

Der Ergebnishaushalt schließt entsprechend dieses Entwurfs mit einem veranschlagten Überschuss von 197.200 Euro ab. Die größten Positionen der Ordentlichen Erträge, welche sich im Vergleich zum Vorjahr ändern, sind die Gewerbesteuereinnahmen mit zusätzlich 170.000 Euro und die Schlüsselzuweisungen mit weiteren 834.600 Euro. Dagegen stehen aber auch hohe Aufwendungen. So muss zum Beispiel die Übergangslösung mit Containern während der Sanierung der Roggenbachschule bezahlt werden.

Der Finanzhaushalt bildet alle Ein- und Auszahlungen einer Gemeinde ab. Für Unterkirnach soll er im kommenden Jahr mit einem veranschlagten Zahlungsmittelüberschuss von 550.700 Euro schließen. Dem gegenüber stehen aber hohe Investitionen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.183.200 Euro. In Höhe von 3.660.700 sind Ausgaben für Investitionen geplant.

Am Sommerberg soll ein Bauplatz für ein Mehrfamilienhaus verkauft werden. Im Marbental sollen zwei Grundstücksverkäufe erfolgen und im Gewerbegebiet Abendgrund soll eine Fläche von 2000 Quadratmetern einen neuen Eigentümer finden. Sollte am Sommerberg kein Grundstück gekauft werden, muss die Gemeinde die Erschließungsmaßnahme für die brachliegenden Grundstücke vom Erschließungsträger für 440.000 Euro zurückkaufen.

Für die Sanierung der Roggenbachschule sind im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 750.000 Euro vorgesehen. Insgesamt werden die Arbeiten sechs Millionen Euro kosten. Aus der Schulbauförderung und dem Ausgleichsstock erwartet die Gemeinde erhebliche Zuschüsse.

Die Sanierung der Umkleiden in der Schlossberghalle soll im kommenden Jahr mit 723.000 Euro zu Buche schlagen. Auch hiergegen stehen Zuschüsse der Bafa, dem Sanierungsprogramm und dem Ausgleichsstock.

Darüber hinaus stehen in 2024 einige weitere Investitionen im Entwurf des Haushalts. Das sind unter anderem die Sanierung des Kunstrasenplatzes (290.000 Euro mit Zuschuss des Sportbundes in Höhe von 90.000 Euro), der Breitbandausbau (500.000 Euro) und eine Planungsrate für die Modernisierung der Kläranlage. Hier ist noch immer offen, ob Unterkirnach die eigene Anlage behält oder an die Villinger Anlage angeschlossen wird. Außerdem ist nochmals die Sanierung des Hubert-Blessing-Wegs bei den großen Maßnahmen aufgeführt und auch der Kauf einer Lagerhalle für 120.000 Euro ist vorgesehen. Bei der Lagerhalle könnte es sich um eine Halle für die Narrenzunft auf dem früheren Wahl-Areal handeln. Unterm Strich wird Unterkirnach nicht ohne Kreditaufnahme in Höhe von 2,4 Millionen Euro auskommen.

Der Wasser- und der Abwasserpreis werden aktuell noch kalkuliert. Höhere Ansätze erfolgen für Rohrbrüche, den Unterhalt des Leitungsnetzes, steigende Zinsen und auch für verschiedene Investitionen. In der Folge wird die Abwassergebühr vermutlich auf zwei Euro je Kubikmeter steigen. Auch der Wasserpreis wird voraussichtlich auf 1,80 bis zwei Euro je Kubikmeter steigen. Mit bislang 1,46 Euro war Unterkirnach die günstigste Gemeinde im Landkreis.

Unter anderem, weil für das laufende Jahr die Kreisumlage um 2,5 Punkte erhöht wurde und Unterkirnach deshalb jährlich gut 70.000 zusätzliche Ausgaben zu schultern hat, schließt Bürgermeister Andreas Braun auch eine Erhöhung der Grundsteuer nicht mehr aus. Für die Sitzung am 28. November will die Verwaltung eine Vorlage hierfür ausarbeiten, um diese Ausgaben zumindest teilweise auszugleichen.