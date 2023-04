Nach einer tollen Feier des großen Vereinsjubiläums der Alemannia gilt es für den Fußballclub Unterkirnach jetzt, an den Stellschrauben für die Zukunft zu drehen.

Pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung feierte der Verein im vergangenen Sommer sein 100-jähriges Bestehen. Schon bei der Vorbereitung und dann auch beim Fest bewiesen die Vereinsmitglieder und ganz entscheidend auch die den FC beim Fest unterstützenden Vereine aus dem Dorf, was Teamgeist alles leisten kann. Vier Tage lang wurde mit zahlreichen Besuchern gefeiert. Ein Elf-Meter-Cup, das Radspitz-Konzert und ein AH-Turnier, der Kinder- und Familientag sowie der Auftritt der Stettener Musikanten beim Handwerkervesper seien nur beispielhaft für das Programm des großen Festes genannt, auf das der Vereinsvorstand jetzt sehr zufrieden bei der Hauptversammlung in der Schlossberghalle zurückblickte.

Besonders stark brachte sich in den vergangenen Jahren der stellvertretende Vorsitzende und A-Jugend-Trainer Alexander Stockburger beim Fußballclub Unterkirnach ein. Der Deutsche Fußballbund zeichnete ihn dafür auf Vorschlag des Vereins im vergangenen Jahr mit dem Ehrenamtspreis Fußballhelden aus.

Gute Nachrichten gibt es vom scheidenden Kassierer Mike Pascal. Nicht zuletzt dank der Einnahmen des Jubiläumsfests ist der FC Alemannia jetzt schuldenfrei. Fünf Jahre früher als geplant konnte ein Darlehen bei der Gemeinde für den Umbau der Kabinen getilgt werden. Weil aber die Firma Wahl nach ihrem Wegzug aus der Gemeinde auch den Vertrag für die Bandenwerbung gekündigt hat, aus den Einnahmen des Jubiläumsfestes trotz der Unterstützung durch den Förderverein unter anderem noch Körperschaftssteuer bezahlt werden muss, müsse auch in den kommenden Jahren gut gewirtschaftet werden, so Mike Pascal.

Der FC Unterkirnach ist einer der wenigen Dorfvereine, die noch keine Spielgemeinschaft gebildet haben. Aktuell überlegt man im Vereinsvorstand, ob für die kommende Saison nun doch auch eine Spielgemeinschaft mit Vöhrenbach und Hammereisenbach gebildet werden soll. In der Hauptversammlung gab es Fürsprecher und Gegner einer solchen Kooperation. Ein Meinungsbild der Mannschaften wird aktuell eingeholt. Prima läuft es dagegen bei der Damenmannschaft. Erklärtes Ziel des Herbstmeisters der Kreisliga B ist die Meisterschaft.

Auch das AH-Team, die sogenannten Alten Herren, hat nach der Zwangspause durch die Pandemie wieder den Spiel- und Turnierbetrieb aufgenommen. Allerdings wird auch hier „der Kader älter und kleiner“, wie Markus Gruber berichtet. Nachwuchs wird wie auch bei den Aktiven dringend gesucht.

In der Jugendarbeit wiederum zeigt der FC Alemannia, was mit Teamgeist gelingen kann. René Vick übernahm vor einem Jahr von Cornelia Ries eine perfekt aufgestellte Jugendabteilung. 90 Kinder trainieren bei der Alemannia. Für die Saison 2022/23 kann der Verein in allen Altersklassen Mannschaften stellen, vier davon als Spielgemeinschaften mit umliegenden Vereinen. Prima läuft auch das beim Fußballclub beheimatete Kinderturnen. Knapp 70 Kinder werden hier durch Carina Schneider und Elena Österle sowie auch Milas Schneider herangeführt.

Im Vereinsvorstand stehen jetzt nach der Feier des großen Jubiläums mehrere Veränderungen an. Kassierer Mike Pascal kandidierte aus persönlichen und beruflichen Gründen nicht mehr. Für ihn gilt es noch einen Nachfolger zu finden. Die Aufgaben des Kassierers werden mit seiner Unterstützung vorerst weitere Vorstandsmitglieder übernehmen. Außerdem kündigte Martin Kuberczyk an, in zwei Jahren nach dann 18 Jahren an der Vereinsspitze und weiteren fünf Jahren als stellvertretender Schriftführer nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren zu wollen. Schriftführerin Julia Herberholz möchte schon im kommenden Jahr nicht mehr antreten. „Wir sind im Vorstand ein tolles Team, das viel gemeinsam gestemmt hat und toll zusammenarbeitet“, blickt Martin Kuberczyk zurück. Mit den angekündigten Rückzügen wird sich die Alemannia neu aufstellen müssen.