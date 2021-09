Unterkirnach vor 2 Stunden

Fünf Bewerber wollen Bürgermeister in Unterkirnach werden

Am Montagabend war um 18 Uhr Bewerbungsschluss für die Bürgermeisterwahl in Unterkirnach. In der anschließenden Sitzung des Gemeindewahlausschusses wurde bekannt, dass neben dem amtierenden Bürgermeister Andreas Braun vier weitere Bewerber zur Wahl antreten möchten, die ihre Bewerbung bislang nicht öffentlich gemacht hatten. Jetzt stehen die Namen fest.