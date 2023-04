Die Fassade des alten Unterkirnacher Schulhauses hat schon bessere Zeiten gesehen. An einigen Stellen bröckelt der Putz, und von den Sandsteinsockeln und Gesimsen platzt die Farbe ab. Diese Probleme sind schon einige Zeit bekannt. Ähnlich wie beim regelmäßig grüßenden Murmeltier wurden die Mittel für die Sanierung des alten Unterkirnacher Schulhauses aber Jahr für Jahr auf den nächsten Gemeindehaushalt verschoben, weil es dringendere Maßnahmen zu erledigen galt. Dieses Jahr soll das aber anders sein.

Entsprechend der im Haushalt der Gemeinde Unterkirnach bereitgestellten Mittel in Höhe von 70.000 Euro holte die Gemeindeverwaltung Unterkirnach Angebote für die Fassaden-Sanierung ein. Die Firma Benjamin Gahl aus Unterkirnach gab mit rund 45.000 Euro brutto das wirtschaftlichste Angebot ab. Darin enthalten sind die Arbeiten an der Fassade, die Neubeschichtung der Dachuntersicht, das

Gerüst sowie die Neubeschichtung der Fenster und Fensterläden. Für die Reinigung des Sandsteinsockels mittels Trockeneis sowie für den Austausch der Dachrinne und Fallrohre werden gesonderte Angebote eingeholt. Bei der Reinigung des Sandsteinsockels durch Trockeneis soll vorab eine Testfläche bearbeitet werden, um herauszufinden, ob das Reinigungsverfahren funktioniert.

Der Gemeinderat Unterkirnachs war in seiner jüngsten Sitzung aufgerufen, seine Zustimmung zur Auftragsvergabe zu erteilen. Das jedoch schmeckte Susanne Ciampa gar nicht. „Die Sanierung der Fassade stand nicht auf unserer Prioritätenliste. Wenn ich gewusst hätte, dass sie jetzt trotzdem erfolgen soll, hätte ich darauf bestanden, einen Sperrvermerk im Haushalt anzubringen“, führte sie an. Das sei nur deshalb nicht erfolgt, weil die Verwaltung zugesagt habe, man halte sich an die Prioritätenliste.

Bürgermeister Andreas Braun entgegnete, er habe es für sinnvoll erachtet, die Angelegenheit anzugehen und die im Haushalt enthaltenen Vorhaben umzusetzen. Auch Artur Makowe, bei der Gemeindeverwaltung für die Angelegenheiten von Gebäuden zuständig, plädierte für die Sanierung. „Weil an mehreren Stellen der Putz schon abplatzt, geht es nicht mehr lange, bis bleibende Schäden entstehen“, führte er an.

Weil das alte Schulhaus seit 2016 unter Denkmalschutz steht, gilt es bei der Sanierung, bestimmte Vorgaben zu beachten. Für die Ausbesserung des Putzes und den Neuanstrich der Fassade habe das Denkmalamt seine Zustimmung gegeben, so Bürgermeister Braun, nicht beim Dach, das zwar Löcher habe, aber nur repariert und nicht grundlegend saniert werden dürfe.

Am Ende blieb Susanne Ciampa nicht allein mit ihrer Meinung. Trotzdem beschloss der Gemeinderat mehrheitlich die Auftragsvergabe.