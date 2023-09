Das Bedauern der Kunden war groß, als Familie Hug vor Kurzem bekannt gab, dass ihr Feinkostgeschäft mit dem Verkaufswagen schließen würde. Umso größer jetzt die Erleichterung, dass doch noch ein Nachfolger gefunden werden konnte. Philip Melvin wird den Betrieb übernehmen und mit dem Verkaufswagen auch wieder an nahezu allen Standorten vertreten sein.

Man merkt Irmgard und Walter Hug an, dass mit der Übergabe ihres vor mehr als 20 Jahren gegründeten Geschäfts zwei Gefühlswelten verbunden sind. Auf der einen Seite sind sie erleichtert, dass es weitergeht, auf der anderen spielt eine gewisse Wehmut mit. Auch wenn Tochter Lisa Hug und ihr Lebensgefährte Christian Marrero Kummer bereits seit drei Jahren die Fäden in der Hand hielten, der Betrieb auch an die Tochter überschrieben war und sich die Eltern altershalber teilweise zurückgezogen hatten, sind die Gründer natürlich noch immer eng mit dem Feinkostgeschäft im Familienbetrieb verbunden. „Bewusste Ernährung und Genuss sind für mich die kleinen Glücksmomente, die den Tag großartig machen“, sagt Lisa Hug. Mit kreativen Ideen, dem Anspruch an höchste Qualität und Frische punktete Feinkost Hug mit seinem Angebot rund um die Forelle.

Und dennoch werden Lisa Hug und ihr Lebensgefährte jetzt neue Wege einschlagen. Beide zieht es in ganz andere Berufe. Die Familie traf gemeinsam die Entscheidung zur Aufgabe des Betriebs. „Es war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt für uns“, sagt Lisa Hug.

Zunächst fand man sich damit ab, dass Feinkost Hug wohl der Vergangenheit angehören würde. Doch dann tat sich eine neue Türe auf. Eine entscheidende Rolle dabei spielte Forellenzüchter Joachim Schindler, bei dessen Forellenzucht Lohmühle in Alpirsbach Hugs allwöchentlich rund 400 Kilogramm Fisch bezogen. Er stellte die Verbindung zu Philip Melvin her, der in der Lohmühle seine Ausbildung gemacht hat.

Der gelernte Fischwirt hat gerade erst eine eigene Fischzucht in Haiterbach gekauft. Der Betrieb von Feinkost Hug bildet für ihn dazu eine ideale Ergänzung. Ab 12. September sorgt er, mit kleinen Änderungen, für die leckeren Produkte im Verkaufswagen. Fisch aus der Lohmühle wird auch künftig im Angebot sein. Einzig der Räucherofen im Verkaufswagen wird nicht mehr in Betrieb genommen. „Ich mache mein Geschäft mit Herz und Leidenschaft“, sagt Philip Melvin. Das nimmt man ihm gerne ab, wenn man hört, wie schnell er mit Walter und Lisa Hug ins Fachsimpeln kommt.

Die Produktion zieht während einer dreiwöchigen Geschäftspause von Unterkirnach nach Schramberg. Dort wird dann Mutter Helga Melvin ebenso mit anpacken wie sie ihn auch im Verkaufswagen unterstützen wird. Die Küche im früheren Unterkirnacher Seestüble habe der Eigentümer bereits anderweitig vermietet, berichtet Lisa Hug. Nichts ändern wird sich an den Standorten des Verkaufswagens. Mittwochs und samstags ist er auch künftig auf dem Wochenmarkt in Villingen zu finden, dienstags und donnerstags in Peterzell bei den Verkaufsständen an der Bundesstraße. Einzig der Standplatz auf dem Wochenmarkt in Donaueschingen muss aufgegeben werden.

„Wir sind dankbar, dass wir einen Nachfolger gefunden haben“, sagt Lisa Hug. Sie weiß darum, wie sehr auch die Kunden das Geschäft vermissen würden. So ganz müssen diese künftig nicht auf ein vertrautes Gesicht verzichten: Irmgard Hug wird Philip Melvin vorerst beim Verkauf unterstützen.