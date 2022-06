von Cornelia Putschbach

Zuletzt hatte der Förderverein Aqualino offen über erhebliche Finanznot beim Betrieb des Unterkirnacher Hallenbades geklagt. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das Geld reicht einfach nicht“, brachte Klaus Kuhnt, der Vorsitzende des Fördervereins, die Probleme des Aqualino bei einem Pressegespräch im April direkt auf den Punkt. Mittlerweile zeichnet sich ein Ausweg aus dem Dilemma ab.

In Verhandlungen mit der Gemeinde wurde der Vorschlag erarbeitet, dass die Gewinnausschüttung der Gemeindewerke vorschüssig an das Aqualino fließen soll. Eigentlich bezahlt die Gemeinde diesen von der Sache her dem Aqualiono fest zugesagten Betrag jeweils erst nach Rechnungsabschluss der Gemeindewerke zu Beginn des Folgejahres. Auf Basis einer Prognose könnte das Bad jetzt bereits die Gewinnausschüttung für 2022 erhalten. Ausgegangen wird von einem Betrag in Höhe von rund 20.000 Euro.

Allerdings muss der Gemeinderat diesem Vorschlag erst zustimmen. Dann, so Klaus Kuhnt, komme man „dieses Jahr im Aqualino finanziell hin“. Ab dem kommenden Jahr laufe dann der reguläre Betrieb, der dann auch finanziell zu stemmen sei. Die Entscheidung des Gemeinderats soll Ende Juni fallen, kündigt Bürgermeister Andreas Braun an. Sie werde aber an die Bedingung geknüpft, dass auch die schwelende Geschäftsführerfrage geklärt ist.

Christian Sontag, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft und einer der Hauptinitiatoren für den Weiterbetrieb des Bades im Jahr 2020, hatte jüngst schon mehrfach um seine Entlassung gebeten. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Förderverein scheint erheblich erschwert zu sein. Der Bitte um Entlassung kam der Förderverein aber nicht nach. Man wollte den Geschäftsführer ohne eine Lösung in der Finanzfrage nicht aus der Verantwortung entlassen. Eine Nachfolgelösung zeichne sich jetzt aber bis Ende Juli ab, so Klaus Kuhnt weiter. Namen wollte er auf SÜDKURIER-Nachfrage noch nicht nennen.