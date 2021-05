von Redaktion

Am kommenden Samstag, 22. Mai, führt die Feuerwehr die diesjährige Altmetallsammlung durch, das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor. Die Sammelstelle befindet sich, wie in den vergangenen Jahren, auf dem Parkplatz am Wurstbauernweg.

Angenommen wird das Altmetall am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft wird eine Straßensammlung durchgeführt.

Das Altmetall sollte gut sichtbar bis spätestens 7 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitstehen.

Es werden Stahlschrott, Aluminium, Messing und Kupfer eingesammelt. Motoren und Getriebe werden nur ohne Öl entgegengenommen. Kohleöfen nur ohne Innenverkleidungen. Fahrräder können nur ohne Schläuche und Mäntel entsorgt werden. Bezüglich Abholung größerer Posten kann man sich an Kommandant Klaus Beha oder den stellvertretenden Kommandanten Thomas Weißer wenden.