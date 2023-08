Für die herausfordernde Arbeit der Feuerwehr braucht es die richtige Ausstattung. Die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans für die Jahre 2023 bis 2028 legte nun in Unterkirnach offen, wo es in der Gemeinde an dieser Voraussetzung für eine leistungsfähige Gemeindefeuerwehr hakt. Fakt ist, die Gemeinde muss einiges investieren. Das muss nicht heute erfolgen, aber lange vor sich herschieben kann man das in Unterkirnach trotz erheblich angespannter Finanzlage auch nicht.

In der Sitzung des Gemeinderates stellten Kommandant Tobias Weißer und sein Stellvertreter Dominic Weißer die Grundlagen der Unterkirnacher Feuerwehrarbeit dar.

Die Statistik der Einsätze in den vergangenen vier Jahren in Unterkirnach zeigt, dass die Aufgaben der Feuerwehr vielfältig sind. Zwischen 19 und 39 Einsätzen hatten die ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Feuerwehrleute zu leisten. Gut ein Drittel sind jeweils Brandeinsätze, gut ein weiteres Drittel technische Hilfeleistungen. Das letzte Drittel bilden Türöffnungen und die Hilfe bei Naturereignissen. 67 Prozent der Einsätze fielen in diesen Jahren nachts an.

Eine besondere Herausforderung ist in Unterkirnach die Löschwasserversorgung. In den Außenbezirken sind weite Strecken bei generell großen Höhenunterschieden zu bewältigen. Entnahmestellen seien oft schlecht ausgebaut. Das Hydrantennetz entspreche weitestgehend nicht den Anforderungen, so Tobias Weißer. Zunehmende Extremwetterereignisse ändern das Einsatzspektrum. Der Katastrophenschutz wird zudem wieder wichtiger.

Der Altersschnitt der aktiven Wehr liegt bei 38 Jahren. Schwerpunkte hat die Wehr bei den bis zu 32-Jährigen und ab einem Alter ab 46 Jahren. Ein Großteil der Feuerwehrleute arbeitet außerorts. Abends um am Wochenende habe man in Unterkirnach ausreichend Personal, um die Hilfsfristen einhalten zu können. Tagsüber ist man auf die Nachbarschaftshilfe aus Villingen angewiesen, berichten die beiden Kommandanten. Von Juli 2020 bis Ende 2022 wurde die Feuerwehr Villingen zu sieben Einsätzen mit alarmiert. Weitere Feuerwehrkameraden sind der Unterkirnacher Wehr, auch als Quereinsteiger, gerne willkommen. Horst Belz ermunterte, auch konkret Frauen anzusprechen. „Die sind tagsüber eher im Ort“, unterstellte er.

Die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans legte nun offen, an welchen Punkten die Feuerwehr Unterkirnach konkreten Verbesserungsbedarf hat.

Das Feuerwehrhaus entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Unfallkasse und ist an der Kapazitätsgrenze. Im Einsatzfall können anfahrende Feuerwehrleute wegen enger Straßen mit den ausrückenden Fahrzeugen kollidieren. Für die Einsatzkräfte gibt es zu wenige Parkplätze. Die Fahrzeughalle ist für neue Fahrzeuge zu niedrig. Mit Rauchgasen verschmutze Einsatzkleidung kann nicht getrennt von sauberer Kleidung aufbewahrt werden. Im Feuerwehrhaus ist gar der Brandschutz nicht gewährleistet, die Hausinstallation ist ebenso wie die Tore veraltet. Und das ist nur ein Auszug aus der Liste der größtenteils schwerwiegenden Mängel.

Auch der Fahrzeugpark weist Mängel auf. Das 25 Jahre alte Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24), das neben einem sogenannten Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) zum Einsatz kommt, hat nur drei Sitzplätze. Im Einsatzfall muss der Mannschaftstransporter von der Einsatzstelle zum Feuerwehrhaus zurückfahren, um weitere Feuerwehrleute zur Einsatzstelle zu bringen.

Im Brandfall arbeitet die Unterkirnacher Feuerwehr außerdem noch mit einem Tragkraftspritzenanhänger, der zusammen mit dem Tanklöschfahrzeug für die Wasserversorgung zuständig ist. Er ist mit Schläuchen und einer mobilen Pumpe beladen. Die Löschwasserversorgung erfolgt zunächst über die Wassertanks der Löschfahrzeuge. Die schwere Pumpe muss dann im Gelände von den Einsatzkräften ebenso wie die Schläuche so platziert werden, dass die weitere Wasserversorgung gewährleistet ist.

Der Feuerwehrbedarfsplan schlägt die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (LF 20 KatS) vor, das neun Sitzplätze hat, für Brandeinsätze und einfache technische Hilfeleistung beladen ist, mit einem 2000-Liter-Wassertank sowie mehreren hundert Metern teils während der Fahrt verlegbaren Schläuchen und einer verlasteten Tragkraftspritze ausgestattet ist. Die Crux: Ein solches Fahrzeug passt nicht in die vorhandene Garage. Einen Preis wollte Tobias Weißer gleich gar nicht nennen. Bürgermeister Andreas Braun wagte sich weiter aus dem Fenster und bezifferte diesen mit 350.000 bis 420.000 Euro abzüglich möglicher Zuschüsse.

Vergleichsweise klein mutet dagegen der Vorschlag an, den vorhandenen Öl-Anhänger gegen einen größeren auszutauschen, dessen Beladung durch den Einsatz mobiler Transportboxen einfacher und flexibler erfolgen kann.

Alles in allem sei das keine Liste, die sofort abgearbeitet werden müsse, die aber natürlich dennoch anstehe, so Bürgermeister Andreas Braun. Der jetzt durch den Gemeinderat einstimmig beschlossene Feuerwehrbedarfsplan stellt als Richtschnur einen roten Faden dar. In einem nächsten Schritt sollen nun Vergleichskosten für den grundlegenden Umbau des bestehenden Feuerwehrhauses ermittelt werden. Es sei schließlich wichtig, die Leistungsfähigkeit der Unterkirnacher Feuerwehr zu erhalten, sind sich Gemeinderat und Bürgermeister einig.