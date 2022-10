von Cornelia Putschbach

Mit drei Terminen geht die Veranstaltungsreihe „#ErlebeUnterkirnach“ in die kühlere Jahreszeit.

Forelle im Winter-Kleid

Den Auftakt macht am Mittwoch, 16. November, um 18 Uhr eine winterliche Ausgabe des Feinschmeckerabends Fisch und Cider in der Kirnachmühle. Die zwei Unterkirnacher Genussmanufakturen, Feinkost Hug und 1785 Cider, bieten Schwarzwälder Küche mit winterlicher Note. Lisa Hug und Christian Marrero Kummer servieren drei Gänge rund um die Schwarzwälder Forelle. Patrick Mann und Wendy LeBlanc haben sich dem Cider aus heimischem Streuobst verschrieben.

Die Anmeldung Für alle Abende der Reihe „#ErlebeUnterkirnach“ in der Kirnachmühle ist die Anmeldung ab sofort bei der Touristinformation möglich. Sie ist telefonisch unter 07721/8008-37 oder per E-Mail an info@unterkirnach.de zu erreichen. Die Teilnehmerzahl ist für Fisch und Cider jeweils auf 24 Personen begrenzt. Die Abende kosten pro Person 48 Euro inklusive Speisen und Getränken. Beim Backofenkonzert können rund 30 Besucher dabei sein. Der Preis beträgt 25 Euro inklusive Flammkuchen.

„Die Geschmacksnoten unserer Cider, die wir an diesem Abend servieren, werden etwas würziger und wärmer sein. An den Feuerschalen auf dem Mühlenplatz wollen wir Glühcider servieren“, so Patrick Mann. Eine weitere winterliche Ausgabe von Fisch und Cider wird es am Mittwoch, 25. Januar, um 18 Uhr in der Kirnachmühle geben.

Sascha Nowara und Manne Riehle (von links) greifen beim Backofenkonzert in der Kirnachmühle in die Saiten ihrer Instrumente. | Bild: Matthias King // sptmbr designagentur

Bereits am Freitag, 18. November, um 18.30 Uhr steht in der Kirnachmühle eine weitere Auflage der Backofenkonzerte mit Manne Riehle und Sascha Nowara von „Re-mäx“ an. Die beiden blicken auf 25 Jahre gemeinsame Bandgeschichte zurück. Während Stephan Senn im Erdgeschoss der Kirnachmühle im großen Holzbackofen allerlei Flammkuchen, ausschließlich aus regionalen Produkten zaubert, greifen die beiden Musiker einen Stock höher zu den Instrumenten. „Mit unserer Musik covern wir uns selbst“, kündigt Manne Riehle an, „Wir spielen ausschließlich eigene deutsche Stücke, die wir jetzt neu interpretieren.“