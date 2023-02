Die sechs Initiatoren haben die Pläne der Unterkirnacher Energiegenossenschaft bei einem Infonachmittag vorgestellt. Die große Frage war: Kommt das Startkapital zusammen?

Wie groß das Interesse tatsächlich sein würde, konnten Sonja Kolepke-Kloess, Berthold Frisch, Martin Dilger, Wilfried Rohde, Patrick Seng, Konrad Fröhlich und Johannes Fehrenbach zu diesem Zeitpunkt nur erahnen. 110 Anmeldungen lagen ihnen vor.

Dann kamen weitere ohne Anmeldung. So viele Menschen fasste der im Fohrenhof reservierte Raum nicht und das Treffen musste auf zwei Runden aufgeteilt werden. „Wir sind überwältigt vom Interesse. Das zeigt, dass wir mit unserer Idee auf dem richtigen Weg sind“, sagte Patrick Seng.

Volles Haus beim Informationsnachmittag für eine geplante Unterkirnacher Energiegenossenschaft im Fohrenhof. | Bild: Cornelia Putschbach

Über einen Fragebogen baten die Initiatoren nach der Infoveranstaltung die Anwesenden um Benennung ihres Interesses an der Genossenschaftsgründung.

So viel Interesse besteht an Anteilen

Ein zuvor durch die Initiatoren genanntes Minimalziel von 250 möglichen Genossenschaftsanteilen mit einem voraussichtlichen Wert von je 200 Euro, also ein Startkapital von insgesamt 50.000 Euro, wurde ganz deutlich übertroffen. Drei Viertel der Teilnehmer nannten in der schriftlichen, namentlichen Abfrage ein Interesse an der Zeichnung von insgesamt 690 bis 810 Anteilen. Das wäre ein Startkapital von 138.000 bis 162.000 Euro.

Was ist eine Genossenschaft? Die Grundprinzipien einer Genossenschaft sind Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Die Genossenschaft setzt sich aus ihren Mitgliedern zusammen. Sie ist eine demokratische Unternehmensform. Bekannt sind Genossenschaften vor allem im Bereich der Landwirtschaft, des Handels oder auch bei Banken.

Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft ist die Zeichnung von Anteilen. Die Höhe der Anteile und eventuell eine Maximalzahl von Anteilen, die ein Genosse erwerben darf, legt jede Genossenschaft selbst fest.

Die Mitglieder müssen eine Satzung aufstellen und den Vorstand sowie einen Aufsichtsrat wählen. Mit Eintragung in das Genossenschaftsregister wird der Zusammenschluss zu einer juristischen Person, wobei festgelegte Formalitäten beachtet werden müssen.

Darüber hinaus möchten sich in Unterkirnach neben den Initiatoren 20 Personen ganz konkret durch ihre Mitarbeit in den Bereichen Technik, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit in die Gründung und die spätere Organisation der Genossenschaft einbringen. Weitere Rückmeldungen werden wohl noch folgen.

Im Anschluss an die Informationsveranstaltung füllt ein Großteil der Teilnehmer einen Bogen mit konkreter Interessensbekundung an Genossenschaftsanteilen oder auch zur Mitwirkung in der Genossenschaft aus. | Bild: Cornelia Putschbach

Das Thema erneuerbare Energien steht im Moment, nicht zuletzt dank einer öffentlichen Debatte um den Klimaschutz und die Energiekrise im Fokus der Menschen. „Fast täglich stolpert man über Berichte über energieautarke Kommunen, über Bürgerenergiegenossenschaften und über Energieversorgung in Bürgerhand“, sagte Patrick Seng.

Das sind die Vorbilder

In Niedereschach macht es die Bürger-Energie-Genossenschaft (BEN) vor. Auch zum Beispiel in Deißlingen und in St. Peter – von den Unterkirnachern immer wieder als ausdrückliches Vorbild genannt – gibt es Energiegenossenschaften. In Königsfeld wird derzeit eine gegründet.

Alfred Bruttel (rechts) hält mit seinem Impulsvortrag ein Plädoyer für gleichermaßen traditionelle wie erneuerbare Energien. | Bild: Cornelia Putschbach

Diese Arten von Energie werden genutzt

Alfred Bruttel wies in einem Impulsvortrag darauf hin, dass Wasser, Wind und auch die Sonne schon früher zur Energiegewinnung verwendet wurden. Jetzt möchten die Initiatoren auf diese nachhaltigen und umweltfreundlichen Arten der Energiegewinnung wieder zurückkommen.

Biomasse und Geothermie könnten in Unterkirnach später folgen. Zunächst soll es Photovoltaik-Anlagen (PV) geben. Die seien für den Anfang am einfachsten in der Umsetzung, so Mitinitiator Martin Dilger.

Mit diesen Dächern geht es los

Drei große Dachflächen habe die Genossenschaftler bereits im Auge. Im Gespräch sei man mit den landwirtschaftlichen Betrieben Knörle und Mossmann bezüglich derer Stallgebäude sowie der Gemeinde Unterkirnach bezüglich der Dachflächen auf der Schlossberghalle, hieß es. Alle drei prüften derzeit allerdings noch, ob sie eine PV-Anlage selbst umsetzen möchten.

Das Interesse ist groß. Im Fohrenhof können die Initiatoren einer Unterkirnacher Energiegenossenschaft bei zwei Informationsveranstaltungen insgesamt über 100 Teilnehmer begrüßen. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Resonanz der Teilnehmer der Informationsveranstaltung war ausschließlich positiv. Einzelnen ging das Engagement aber noch nicht weit genug.

So reagieren die Teilnehmer auf die Pläne

Alfons Brode beispielsweise sagte: „Mir geht bei der Diskussion um die energetische Unabhängigkeit der Gemeinde Unterkirnach die Fokussierung nur auf diese Genossenschaft nicht weit genug. Die Frage ist doch, wie wir zum Beispiel noch mehr Hauseigentümer dazu bekommen, PV-Anlagen auf ihre Dächer zu bauen.“

Meinrad Beha betonte: „Wir müssen offen sein für alles, zum Beispiel auch für Windkrafträder.“ Und Wolfgang Wimmer fand: „Es ist höchste Zeit, dass so was hier in die Wege geleitet wird.“

Wann geht es los?

Die Gründung der Genossenschaft soll noch im ersten Quartal 2023 erfolgen. Mitte des Jahres soll dann das erste PV-Projekt starten, Ende des Jahres möglichst ein weiteres. „Dieser Nachmittag und sein Ergebnis bestärken uns in unserem Vorhaben“, sagte Patrick Seng.