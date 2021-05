von Cornelia Putschbach

Nach langen Wochen und Monaten ohne Training aufgrund des Lockdowns ist die Vorfreude beim Fußballclub Unterkirnach auf das große Fußballcamp in den Sommerferien umso größer. Vom Freitag, 6., bis Sonntag, 8. August, soll auf dem Kunstrasenplatz in Unterkirnach für Kinder und Jugendliche das runde Leder in Training und Tageswettbewerben im Mittelpunkt stehen.

Das wird ein echtes Fußballfest

„Wir vertreten die Meinung, dass sich unsere Kinder dieses Fußballfest nach dieser quälend langen Zeit der Einschränkungen mehr als verdient haben“, sagt Jugendleiterin Cornelia Ries und hofft auf möglichst viele Anmeldungen. Jeder Teilnehmer, der sich bis zum 30. Juni bei ihr für das Fußballcamp anmeldet, nimmt zum vergünstigten Sonderpreis von 119,95 Euro statt regulär 139,95 beziehungsweise für Geschwisterkinder 129,95 Euro am Fußballspektakel teil und bekommt zudem zusätzlich zu seiner Spielerausrüstung eine Bluetooth-Box als Präsent.

Fit und stark werden

Darüber hinaus gibt es für die Eltern der Teilnehmer ein Buchpräsent „Am Ball bleiben – wie unsere Kinder fit und stark für ein erfolgreiches und glückliches Leben werden“ und die Möglichkeit der Teilnahme an einem Online-Live-Vortrag mit dem Autor des Buchs.

Cornelia Ries ist telefonisch unter 07721/59938 und per E-Mail an cornelia_ries@web.de zu erreichen.