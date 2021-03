von Cornelia Putschbach

Die Gemeinde Unterkirnach beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal an der Earth Hour, zu deutsch: Einer Stunde für die Erde. Eine Stunde lang wird in Unterkirnach am Samstag, 27. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht ausgeschaltet.

Ziel der Earth Hour ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klimaschutz zu lenken. Sie ist eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion in Form des Ausschaltens öffentlicher Beleuchtung. Jahr für Jahr beteiligen sich an dieser symbolischen Stunde Millionen Menschen auf der ganzen Welt in tausenden Städten und Unternehmen. So erlöschen die Lichter an der Harbour Bridge in Sydney ebenso wie an Big Ben in London oder auch an der Christusstatue in Rio de Janeiro.

Jetzt möchte sich auch die Gemeinde Unterkirnach in die Liste der Klimaschützer einreihen. In der Region ist die Earth Hour schon aus Königsfeld bekannt, wo bereits seit mehreren Jahren anlässlich der Aktion eine Stunde die Lichter an öffentlichen Gebäuden erlöschen. Im Jahr 2007 wurde die Aktion durch den WWF Australia, den World Wide Fund for Nature, ins Leben gerufen. Sie findet seitdem jedes Jahr im März statt.

In Unterkirnach werden nachts für gewöhnlich viele Gebäude optisch schön angestrahlt oder sind einfach nachts zum Zweck der Sicherheit erleuchtet. Das ist das Rathaus oder das Buswartehäuschen in der Hauptstraße ebenso wie die Kirnachmühle oder auch die Kirche und Tannis Turm.

„Mit der Teilnahme an der Earth Hour wollen wir dafür sensibilisieren, wo man wirklich Licht braucht. Oft lassen wir alle aus Gewohnheit einfach irgendwo das Licht brennen“, sagt Bürgermeister Andreas Braun. Die eine Stunde der Earth Hour habe natürlich nur symbolische Bedeutung, weiß der Unterkirnacher Bürgermeister. Allgemein könne man durch weniger brennendes Licht aber zum einen Strom sparen und zum anderen trage man zu weniger Lichtverschmutzung bei.

Andreas Braun hofft, dass sich am 27. März auch möglichst viele Privathaushalte der Aktion der Gemeinde anschließen. Dabei muss gar nicht unbedingt erst punkt 20.30 Uhr das Licht ausgeschaltet werden. Auch bei den öffentlichen Gebäuden wird dies aufgrund von Programmierungen nicht gelingen. Wichtig sei aber, so der Bürgermeister, dass von 20.30 bis 21.30 Uhr möglichst wenige Lampen angeschaltet sind.