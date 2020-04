von Cornelia Putschbach

Mitte März hatte Bürgermeister Andreas Braun seine Rathaus-Mannschaft vorsorglich in zwei getrennte Teams aufgeteilt: Ein Teil der Mitarbeiter arbeitete weiter im Rathaus, ein zweiter Teil, darunter der Bürgermeister, zog in die Roggenbachschule um. Dort wurden die räumlichen und technischen Voraussetzungen geschaffen, um den Verwaltungsbetrieb im Notfall auch ausschließlich von der Schule aus lenken zu können. Zudem wurden Heimarbeitsplätze eingerichtet.

Bürger dürfen wieder ins Rathaus kommen

„Im Rathaus wurde die Möglichkeit einer räumlichen Trennung einiger Kollegen geschaffen“, berichtet Braun jetzt. Weiter werde aber in getrennten Teams gearbeitet. Ziel dieser Zusammenführung sei es, ab Mittwoch, 22. April, wieder Bürger im Rathaus empfangen zu können. In den vergangenen Wochen war die Gemeindeverwaltung für Besucher weitestgehend geschlossen. Sollte es zu einem krankheitsbedingten Ausfall eines der Teams kommen, könne man mit dem anderen Team die Anliegen der Bürger bearbeiten, so Braun.

Terminvereinbarung notwendig

Bürger, die ein Anliegen haben, welches nicht online oder telefonisch bearbeitet werden kann, müssen bei Rathausmitarbeiterin Ute Weißer unter der Telefonnummer 07721/8008-0 einen Termin vereinbaren. Termine sind während der regulären Öffnungszeiten jederzeit möglich. Wer zur vereinbarten Uhrzeit kommt, erhält Zutritt ins Rathaus.

Bürgerschalter wurde eingerichtet

Aufgrund des Abstandsgebotes wurde im Eingangsbereich ein Bürgerschalter mit einer transparenten Wand und Durchreiche eingerichtet. Dort können die Besucher mit einem Mitarbeiter Anliegen und Fragen besprechen. Da die Türen der anderen Büros in dieser Zeit geschlossen sind, sei neben der Hygiene auch der Datenschutz gewahrt, so der Bürgermeister.

„Diese Maßnahme ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Unter Wahrung aller Vorschriften wollen wir Mut machen, dass unser bisher gewohnter Alltag alsbald wieder zurück sein kann“, begründet Braun die Rückkehr aller Mitarbeiter ins Rathaus.