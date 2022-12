von Cornelia Putschbach

Jetzt ist der neue evangelische Kindergarten in Unterkirnach offiziell eingeweiht. Er trägt den Namen Arche Noah. Die Namensgebung war bislang ein gut gehütetes Geheimnis.

In Betrieb seit September 2021

Bereits seit September vergangenen Jahres ist der Kindergarten in Betrieb. Im Rahmen der Einweihung erinnerten sich Bürgermeister Andreas Braun daran, was Bauzeit und die ersten Monate des Betriebes bereithielten: die Corona-Pandemie, Lieferprobleme bei Baustoffen und schließlich auch noch die Energiekrise. Die offizielle Einweihung musste deshalb ein wenig warten.

Zur Einweihung des Kindergartens Arche Noah durchschneiden Gemeindereferentin Evelyne Zinser, Kinder und Pfarrerin Lisa Bender ein rotes Band. | Bild: Cornelia Putschbach

Erkältungswelle fordert Tribut

Doch jetzt war es soweit. In einem Festakt in der Pausenhalle der Roggenbachschule sangen Kindergartenkinder und begrüßten die Besucher. Allzu groß war die Gruppe der kleinen Sänger allerdings nicht. Viele Familien mussten einer Erkältungswelle Tribut zollen. Freude über die Eröffnung herrschte bei den Festgästen natürlich trotzdem.

Fünfte Einrichtung der evangelischen Stadtgemeinde Villingen

Für die evangelische Stadtgemeinde Villingen als Betriebsträger des Kindergartens stellte Kirchengemeinderat Manfred Schall fest: „Kinder sind unsere Hoffnung. Gerade in der Weihnachtszeit, in der ein Kind im Mittelpunkt steht, ist es deshalb besonders schön, einen Kindergarten einweihen zu können.“ Der Kindergarten in Unterkirnach ist die fünfte solche Einrichtung der Stadtgemeinde.

Im Rahmen eines kleinen Festakts anlässlich der Einweihung des neuen Kindergartens singen Kinder, Erzieher und Pfarrerin Lisa Bender (hinten rechts). | Bild: Cornelia Putschbach

Freude über kirchliche Trägerschaft

Von der katholischen Seelsorgeeinheit betonte deren Gemeindereferentin Evelyn Zinser die Freude über eine weitere kirchliche Trägerschaft eines Unterkirnacher Kindergartens: „Wenn es so gelingt zu vermitteln, dass es mehr gibt als das, was man sieht und hört, nämlich Gott, der jeden bedingungslos liebt, dann ist das wichtig und gut.“

Segen von kirchlicher Seite

Nach dem Segen durch Pfarrerin Lisa Bender und Evelyn Zinser war es soweit. Das rote Band am Eingang konnte durchschnitten werden. Die Besucher nutzten anschließend gerne die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten anzusehen. Bei Kaffee und Kuchen, gestiftet von den Eltern, konnte dann anschließend noch in gemütlicher Runde die Einweihung des neuen Kindergartens gefeiert werden.