Es war ein Dorffest, wie es viel schöner und perfekter nicht hätte sein können: Am Samstag und Sonntag feierten die Unterkirnacher Vereine mit zahlreichen Besuchern auf dem Mühlenplatz. Mit dem Handwerkerversper bei der Feuerwehr schloss das Dorffest am Montagabend.

Pünktlich versammelten sich Bürgermeister Andreas Braun, die Vertreter der teilnehmenden Vereine und Jessica Krezalek auf der Bühne zum Fassanstich. Das Schauspiel, ohne das ein richtiges Fest kaum mehr starten kann, bewältigte der Unterkirnacher Schultes gekonnt. Ein Schlag – und der Gerstensaft floss aus dem Hahn. Zur Hand ging ihm in diesem Jahr zum ersten Mal die neue „Miss Dorffest“, Jessica Krezalek, wie der Bürgermeister sie nannte.

Doch anders als bei sonstigen Misswahlen ist dieser Titel in Unterkirnach mit viel Aufwand verbunden. In der Nachfolge von Sabine Schwarzmüller obliegt Jessica Krezalek jetzt die Organisation des Fests und die Koordination der Teilnehmer. Wie sie zu diesem Job gekommen ist? „Ganz einfach“, lacht Jessica Krezalek: „Ich bin bei einer Vorbereitungssitzung zu spät gekommen. Da hatten die anderen das schon beschlossen“. Sie trägt es mit Fassung. Schließlich war sie bereits schon bei etlichen anderen Festen intensiv in die Orgnaisation mit eingebunden.

Kinderlauf bei großer Hitze

Nach dem Fassanstich ging es sprichwörtlich Schlag auf Schlag weiter. Die Kindergartenkinder eroberten die Bühne mit Gesang und Tänzen. Schon bald stand auch der Start des Bambini- und Schülerlaufs für Kinder der Jahrgänge 2022 bis 2016 beziehungsweise 2015 bis 2008 an. Bei einer Rekordbeteiligung gingen 36 Bambini und 52 Schüler an den Start. Sieger waren am Ende eigentlich alle, die bei sengender Hitze ihre Runden drehten. Bei den Bambini waren Max Rieder und Marie Unglaube am Schnellsten. Die Gesamtwertung des Schülerlaufs führte Samuel Dellemann an.

Überhaupt war während des gesamten Dorffests für die kleinen Besucher viel geboten. Die katholische Bücherei hatte zum Basteln liebevoll gestalteter, kleiner Geschenke geladen. Im großen Sandkasten wurde fleißig gebuddelt und gegraben. Beim Kinderschminken hätte es für die fleißigen Schminkerinnen gerne mehr Helfer haben können, denn die Schlange der Kinder riss praktisch nie ab. Dennoch wurden die kleinen Gesichter mit viel Geduld und Hingabe zu Schmetterlingen, Mäuschen und vielem mehr verwandelt.

Insgesamt hatten die am Dorffest allen voran beteiligten Vereine und Organisationen – die Feuerwehr, der Fußballclub, die Kegelfreunde, die Kieschtock-Zunft, die Kürnach-Hexen und der Musikverein – einiges auf die Beine gestellt. Der Lauftreff, die Kindergärten, die katholische Bücherei und die Volkstanzgruppe ergänzten das Programm. Am Sonntagmorgen wurde ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Das Unterkirnacher Dorffest ist damit ein wirklich gelungenes Gemeinschaftsprojekt.

Musikalisch rockten am Samstagabend die Outsiders trotz dem einen oder anderen Gewitterschauer die Bühne. Am Sonntag spielte nach dem Gottesdienst der Musikverein zum Frühschoppen auf. Nachmittags unterhielten die Jugendkapelle und abends die Schwarzwaldschlawiner die Festbesucher.

Bei der Tombola und am Schießstand konnten die Festbesucher ihr Glück beziehungsweise ihr Können probieren. Hauptgewinner der Tombola war Helmut Raab. Erfolgreichste Schützen waren Simone Maier und Hansi Faure.

Am späten Sonntagnachmittag zogen Jessica Krezalek und die Vereinsvorsitzenden auf Nachfrage eine erste Bilanz des Dorffestes. Diese fiel durchweg positiv aus. „Es war ein tolles Fest mit vielen Besuchern. Auch der Regen am Samstagabend hielt hier kaum jemanden vom Feiern ab“, sagte Jessica Krezalek. Markus Weißer, einer der drei Vorsitzenden des Musikvereins, berichtete: „Wir sind sehr zufrieden. Zwar lief das Fest am Samstag aufgrund der großen Hitze zunächst etwas langsam an, trotzdem war die Resonanz gut. Am Sonntag war dann alles super.“

Für die Kieschtockzunft erklärte Vorsitzender Uwe Kreuzpointner: „Wir sind sehr zufrieden. Es war ein Fest mit toller Stimmung und vielen Besuchern.“ Auch Martin Kuberczyk, Vorsitzender des Musikvereins, hat Positives zu berichten: „Dafür, dass so viele Feste an diesem Wochenende in der Umgebung stattfanden, sind wir wirklich zufrieden. Das Gemütliche auf dem Mühlenplatz macht unser Fest aus. Das war auch diesmal wieder so.“