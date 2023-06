In Unterkirnach wird künftig ein Gemeindevollzugsbediensteter oder umgangssprachlich ein Dorfsheriff nach dem Rechten schauen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Er soll das Ordnungsamt unterstützen, das bislang, so Bürgermeister Andreas Braun, nur das Notdürftigste in diesem Bereich erledigen kann. Parkraumüberwachung finde beispielsweise gar nicht statt. Entsprechend gebe es immer wieder etliche Falschparker, vor allem in den Straßen Am Wald und im Eichhaldeweg.

Vorbild in der Nachbarschaft

Im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses will die Gemeinde nun nach dem Vorbild von Nachbarkommunen einen eigenen Vollzugsbediensteten losschicken. Die Mittel für die Personalkosten sind für dieses Jahr bereits in den Haushalt eingestellt. Jetzt wird die Stelle ausgeschrieben.

Neben dem ruhenden Verkehr wird der Schwerpunkt der Arbeit des neuen Mitarbeiters bei der Überwachung der örtlichen Satzungen, an erster Stelle der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten sowie der Räum- und Streupflichtsatzung, liegen, so Hauptamtsleiter Werner Breig. „Wenn jemand in Uniform durch den Ort läuft und sanktioniert, dann spricht sich das rum und könnte vielleicht zu einer Umerziehung mancher Menschen führen“, hofft Andreas Braun.

12.150 Euro im ersten Jahr

Zunächst muss die Gemeinde Unterkirnach, abhängig von der Vorbildung des Bewerbers, in dessen Ausbildung, seine Ausstattung mit Erfassungsgerät und Uniform und in ein Fachprogramm für die Erfassung investieren. 12.150 Euro kalkuliert die Gemeinde hierfür im ersten Jahr.

Demgegenüber werden Einnahmen aus den ausgestellten Knöllchen stehen. 7000 Euro können das sein, kalkuliert man. Ob allerdings gleich von Beginn an gebührenpflichtig verwarnt werden soll oder zunächst freundlich, aber bestimmt ein gebührenfreier Hinweis hinterm Scheibenwischer landen soll, das wollen Verwaltung und Gemeinderat später festlegen. „Unser Ziel ist es nicht, Geld zu verdienen, sondern dafür zu sorgen, dass die Beschilderung im Dorf nicht permanent missachtet wird“, so Bürgermeister Andreas Braun im Gemeinderat.