von Cornelia Putschbach

Unterkirnach – Die Gemeinde Unterkirnach hat zwei wegweisende Tourismus-Projekte vorgestellt: Die Schaffung der Marke #EchtUnterkirnach und die Eröffnung eines Treffpunktes Unterkirnach am Mühlenplatz sollen weiteren Schwung in das Angebot für Gäste, aber auch für Bürger bringen. Doch wer steht hinter den neuen Ideen? Wir stellen den neuen Teamleiter für Tourismus und Marketing der Gemeinde Unterkirnach und seine beiden Mitarbeiterinnen in der Touristinfo vor.

Der Spaß an der Arbeit und die gute Laune ist Fabian Bönecke vom ersten Moment an deutlich anzumerken. Der 39-jährige Vater einer einjährigen Tochter lebt mit seiner Familie in Oberkirnach. Er sprüht für seine neue Aufgabe und lebt das Tourismusgeschäft. Der Kontakt zu den Gästen ist ihm ebenso wichtig wie zu den Gastgebern und dem Ort.

Fabian Bönecke ist der neue Unterkirnacher Teamleiter für Tourismus und Marketing. Für Gäste, Gastgeber und alle Bürger stehen seine Türen offen, versichert er. | Bild: Cornelia Putschbach

Geboren in Freiburg und aufgewachsen im Rheintal hat Fabian Bönecke den Beruf des Hotelfachmanns erlernt. Es folgten Stationen in Vier- und Fünf-Sterne Häusern sowie unter anderem in der Geschäftsleitung der Brauereigasthof Rothaus Gesellschaft, einer hundertprozentigen Tochter der Staatsbrauerei AG, die für den touristischen Bereich der Gesellschaft zuständig ist. Zuletzt leitete er das Eventmanagement bei der Retro Promotion, einem Unternehmen für Oldtimer Events.

„Wir sind hier zuhause“

Sein beruflicher Werdegang sei vom bewussten Kennenlernen ganz unterschiedlicher Seiten der Tourismusbranche gekennzeichnet. Die Aufgabe in Unterkirnach soll nun aber weit mehr sein als ein Kennenlernen, stellt er auf Nachfrage klar. „Wir sind hier zuhause und fühlen uns wahnsinnig wohl. Ich möchte die Gemeinde, so lange ich darf, begleiten. Unterkirnach hat Riesenpotenzial. Mein Beruf ist für mich Berufung. Das möchte ich hier mit dem Ort und dem Gast leben“, sagt Fabian Bönecke. Bereits vor fünf Jahren habe sich Fabian Bönecke auf die gleiche Stelle in Unterkirnach beworben. „Der Mann ist hartnäckig“, sagt Bürgermeister Andreas Braun. Damals habe er Böneckes Qualitäten tatsächlich verkannt.

In Unterkirnach möchte der Bürgermeister ebenso wie Fabian Bönecke „für Offenheit und Aufbruchstimmung sorgen“. Tourismus und Dorfgemeinschaft sollen enger zusammenwachsen. Hierfür stehen auch die beiden neuen Projekte „#EchtUnterkirnach“ und der Treffpunkt am Mühlenplatz. Gleichzeitig stehen diese Projekte aber auch für einen Neustart nach der Pandemie.

Falsche Botschaft

Der Gast soll ebenso wie die Einheimischen Fan von Unterkirnach werden. Die Botschaft eines Umwelteuros, wie jüngst vom Hochschwarzwald Tourismus ins Gespräch gebracht, hält er für den komplett falschen Weg. Der Gast soll gerne und oft wiederkommen. Die Gemeinde kann ihren Teil dazu mit einer Willkommenskultur beitragen. Künftig will Unterkirnach noch mehr auf sich aufmerksam machen. „Wir werden frecher werden bei den Kampagnen“, kündigt Fabian Bönecke an.

Bianca Schweiger (links) und Silke Muller stehen durch ihre Arbeit in der Touristinfo und ihr Leben in der Gemeinde für das Motto #EchtUnterkirnach. | Bild: Cornelia Putschbach