Den Spaß und die Freude an der Musik kann man nicht am Können oder gar an der Konzertreife festmachen. Musik ist Entspannung, Musik ruft Empfindungen hervor und Musik kann Gemeinschaft bedeuten. Ganz in diesem Gedanken treffen sich in Unterkirnach einmal wöchentlich Menschen zum gemeinsamen Musizieren.

Die Geschichte der Gruppe ist alt. Ganz eng mit ihr verbunden ist der Name Karl Werf. Der Gründer der Gruppe verstarb im Jahr 2022.

Die Unterkirnacher Hobbymusiker in früheren Jahren um ihren Initiator Karl Werf (vorne Mitte). | Bild: Margot Mangold

„Karl Werf war ein Menschenfischer im positiven Sinne“, erinnert sich Gerold Löffler, Altbürgermeister der Gemeinde Unterkirnach und begeisterter Hobbymusiker. Karl Werf gründete in den 1970er Jahren die Trachten- und Volkstanzgruppe und auch den Akkordeonspielring in Unterkirnach. Doch damit nicht genug. Für die Gemeinde organisierte dieser quirlige Musikus, wie Gerold Löffler ihn ebenfalls nennt, in den 70er und 80er Jahren mit anderen Vereinen im Dorf Heimatabende und auswärtige Auftritte.

Musik gegen die Einsamkeit

Zudem verfolgte er eine Idee, die aktueller ist denn je. Karl Werf wollte Menschen, nicht nur ältere Menschen, aus ihrer Zurückgezogenheit herauszulocken.

Gerold Löffler erzählt, wie das gelang: „Als erfahrener Musiklehrer und kontaktfreudiger Mensch konnte Karl Werf einen wirksamen Trick anwenden. Bei der Vielzahl von Bekanntschaften im Dorf fing er an, diese zu fragen, ob sie den früher einmal ein Musikinstrument gespielt haben. Wehe es antwortete jemand mit einem Ja, dann war er oder sie fällig.“ Karl Werf gewann so zahlreiche Unterkirnacher und auch den einen oder anderen aus der Region zum Mitmachen bei den im Jahr 2005 gegründeten Hobbymusikern. In den besten Zeiten waren es 15 bis 20 Menschen, die sich den Hobbymusikern anschlossen.

Gerold Löffer (im Vordergrund) spielt bei den Hobbymusikern die Querflöte. Rudolf Beha unterstützt mit einem Rythmusinstrument. | Bild: Cornelia Putschbach

Bedingt durch die Pandemie und dann auch durch die Erkrankung und den Tod Karl Werfs standen die Hobbymusiker zunächst vor der Auflösung. Proben waren nicht mehr möglich. Doch mehrere Musiker vermissten das gemeinsame Musizieren.

Vor allem Tony Gunn, als rüstiger und musikalischer Senior wechselweise in Unterkirnach und Brüssel lebend, habe Ausdauer bewiesen und immer wieder nachgefragt, so Gerold Löffler. Jetzt starteten einige der Hobbymusiker einen Neuanfang. Einmal wöchentlich treffen sie sich für die gemeinsame Musik. Aktuell können sie im Schlossbergstüble proben, wenn dort das Nebenzimmer frei ist. Künftig steht ihnen der Gemeinschaftsraum, das Hubert-Buhl-Stüble im Betreuten Wohnen zur Verfügung.

Das sind die Hobbymusiker

Die Gruppe der Hobbymusiker ist bunt gemischt. Jeder und jedes Instrument sind willkommen. Irgendwie machen sie das passend. Gespielt wird populäre Musik wie beispielsweise die englische Weise Greensleeves oder das Lied Sierra Madre.

Die Unterkirnacher Hobbymusiker spielen Sierra Madre Video: Cornelia Putschbach

Gerold Löffler spielt die Querflöte. Ihm half und hilft die Musik, nach schweren Erkrankungen manche Krise zu überwinden. Margot Mangold aus Linach kam zu den Hobbymusikern als sie vor 15 Jahren das Saxofon spielen erlernte. Durch die Hobbymusiker greift sie noch immer regelmäßig zum Instrument.

Margot Mangold greift bei den Hobbymusikern zum Saxofon. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Unterkirnacherin Lilo Angster erbte von ihren Eltern eine Zitter, konnte sie aber lange nicht spielen. Erst erlernte sie mit der Hilfe von Karl Werf die Noten, dann brachte sie sich das Zitter spielen bei. Rudolf Beha ist der Mann am Rhythmusinstrument. Der „Werf Karle“ habe ihm an der Fasnet einfach mal einen Schellenring in die Hand gedrückt, erinnert er sich an seinen Einstand in die Musik.

Lilo Angster hat sich das Zitter spielen selbst beigebracht. | Bild: Cornelia Putschbach

Dirk Bolesch wurde vor wenigen Jahren durch einen Zeitungsbericht über einen Auftritt auf die Gruppe aufmerksam. Vor allem im Winter schließt er sich mit seiner Klarinette gerne beim gemeinsamen Musizieren an. Lothar Obergfell aus St. Georgen ist mit seiner Gitarre bei dieser Probe zum ersten Mal bei den Hobbymusikern dabei. Früher machte er regelmäßig Musik. „Seit ein paar Jahren schleift das. Ich möchte einfach wieder mehr machen“, sagt er.

Dirk Bolesch (von links) spielt seit vielen Jahren bei den Hobbymusikern mit. Lothar Obergfell ist zum ersten Mal dabei. | Bild: Cornelia Putschbach

In der Runde fehlt an diesem Abend Tony Gunn. Er habe den anderen Musikern eines voraus, verrät Gerold Löffler. Tonny Gunn könne seine Klarinette virtuos spielen. Er sei auch Mitglied einer großen Bigband in Brüssel, aber leider nicht regelmäßig in Unterkirnach. Wenn er aber da sei, dann freue er sich immer über die gemeinsame Musik.

So erreicht man die Hobbymusiker Jeweils dienstags um 17.30 Uhr trifft sich die Gruppe künftig im Gemeinschaftsraum des Betreuten Wohnens in Unterkirnach, dem Hubert-Buhl-Stüble. Wer ebenfalls Spaß an der gemeinsamen Musik hat und einfach mal mit seinem Instrument reinschnuppern möchte, ist jederzeit willkommen.

Von einem öffentlichen Auftritt seien sie weit entfernt, sind sich die Musiker einig. Jemand, der sie anleitet, ist ihr Wunsch. Jemand der den Takt vorgibt, der es ermöglicht, dass die Gruppe zur ersten Stimme auch die Vielfalt ihrer Instrumente nutzen kann und auch mal eine zweite Stimme oder der Bass gespielt werden kann.

Schwarzwald-Baar Reduzierte Öffnungszeiten in der Notfallpraxis: Kommt jetzt der große Ansturm auf die Notaufnahme? Das könnte Sie auch interessieren

„Bis dahin spielen wir wie Hausmusiker zusammen, was ja auch ganz schön sein kann“, sagt Gerold Löffler. Und damit ermöglicht die Gruppe ihren Mitgliedern ja dann auch ganz im Sinne ihres Gründers bereits das Wichtigste: Die Musik in der Gemeinschaft Gleichgesinnter.