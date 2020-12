von Cornelia Putschbach

„Weihnachten ist die Zeit des aneinander Denkens. Deshalb denken wir ganz besonders an alle Unterkirnacher, die dieses Jahr ohne Weihnachtsmarkt auskommen müssen. Darum möchten wir Euch mit unseren Weihnachtstüten ein bisschen Weihnachten in Eure Herzen bringen“, haben die Kürnach-Hexen ihre Aktion angekündigt.

An jeder der Tüten ist eine Anleitung für den 30-Minuten-Weihnachtsmarkt für zuhause angebracht. So kommt wenigstens etwas Weihnachtsmarktstimmung bei den Unterkirnachern an. Bilder: Cornelia Putschbach

Die Idee für die Aktion entstand Ende Oktober, berichtet Lena Mayer, die gemeinsam mit Leah Dold die Fäden in der Hand hielt. Damals wurde allmählich deutlich, dass der Unterkirnacher Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht würde stattfinden können. Die Idee der Weihnachtstüte fand im Verein schnell weitere Begeisterte und so ging man die Aktion flott an. Anfang November informierte man die Unterkirnacher und auch der SÜDKURIER berichtete. Ab diesem Zeitpunkt ging alles ganz schnell. Eine Bestellung um die andere ging bei den Kürnach-Hexen ein. Am Ende waren es über 400.

Sehr viele der Weihnachtstüten sind von Hand bemalt. Hexenkinder und der Kindergarten haben zum Stift gegriffen.

Jetzt mussten die Kürnach-Hexen richtig anpacken, denn alle Inhalte der Tüten wurden mit viel Liebe selbst hergestellt. Interessenten hatten zwei Tüten zur Wahl. In der Basistüte befanden sich Lebkuchen, Hexenpunsch, Kinderpunsch und eine Weihnachtsüberraschung. Die Spezialtüte enthielt zusätzlich noch Bratapfellikör. 2480 Lebkuchen galt es nun zu backen und für jede der Tüten sowohl einen Liter Hexenpunsch und einen Liter Kinderpunsch herzustellen. Zusätzlich wurden viele Tüten sogar noch von Kindergartenkindern und Hexenkindern handbemalt.

Lena Mayer (rechts) liefert am Nikolausmorgen eine der Weihnachtstüten in Unterkirnach aus.

Nachdem die Tüten in den Tagen vor Nikolaus gepackt worden waren, ging es am Nikolausmorgen für 15 Helfer in Unterkirnach ans Verteilen. Bestellungen von außerhalb wurden nur in Ausnahmefällen entgegengenommen. „Ansonsten wären wir der Sache mit absoluter Sicherheit nicht mehr Herr geworden“, sind sich die Kürnach-Hexen einig.

Mehr als 2.400 selbstgebackene Lebkuchen können sich die Empfänger der Weihnachtstüten schmecken lassen. Bild: Cornelia Putschbach

Die Empfänger der Tüten konnten einfach nur genießen. Die Anleitung lieferten die Kürnach-Hexen gleich mit. So lautete der Vorschlag für den 30-Minuten-Weihnachtsmarkt: Handy ausschalten, Kerze anzünden – Teelichter wurden in der Tüte gleich mitgeliefert – Beine hochlegen, Punsch und Gebäck genießen, Geschichte lesen – auch diese war in der Tüte bereits enthalten – und Gedanken schweifen lassen. Und nie die Hoffnung aufgeben, egal was auch immer den Einzelnen umtreibt.