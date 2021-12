von Corbelia Putschbach

Der Trend zu mehr Natur ist ungebrochen. So mancher baut im eigenen Garten mittlerweile ein wenig Obst und Gemüse an und freut sich später auf frische und ungespritzte Leckereien. Auch das Frühstücksei von der eigenen Henne steht auf der Wunschliste. Die mögliche Lösung: Ein Hühnerstall auf dem heimischen Grundstück. Doch das Gegacker der Federtiere begeistert nicht alle. Wie sieht es also rechtlich aus mit der Kleintierhaltung?

Beispiel „Löwengründle“ in Unterkirnach

Hühner und Co. sollen künftig im Unterkirnacher Baugebiet „Löwengründle“ ganz offiziell wohnen dürfen, hatte sich jetzt eine Anwohnerin gewünscht. Sie hatte daher bei der Gemeinde Unterkirnach die Änderung des Bebauungsplans dahingehend angeregt, dass Einrichtungen und Anlagen für Kleintierhaltung als Nebenanlagen im Bebauungsplan künftig erlaubt sein sollen. Doch der Gemeinderat machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Ein Hühnerstall im eigenen Garten: Zumindest im Wohngebiet „Löwengründle“ soll dies die Ausnahme bleiben. | Bild: Dora Schöls

Die Streichung der Verbotsvorschrift könne nur durch eine Bebauungsplanänderung erfolgen, so Bürgermeister Braun auf Grundlage einer rechtlichen Einschätzung des Landratsamtes. Die Formulierung im Bebauungsplan sei eine klare Planungsabsicht, die Kleintierhaltung zu untersagen. Somit seien bei einer Änderung die Grundzüge der Planung betroffen.

Zu teuer und zu zeitaufwändig

Eine Bebauungsplanänderung würde einen immensen verwaltungstechnischen und zeitlichen Aufwand bedeuten, so der Bürgermeister. Man müsse mit einer Dauer von 1,5 Jahren und Kosten von 15.000 bis 30.000 Euro rechnen.

St. Georgen Neuer Impfstützpunkt: In St. Georgen geht es bald in einer ehemaligen Fabrikhalle los Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem gebe es diese Reglung in der Gemeinde noch in mehreren weiteren Bebauungsplänen, die aus Gründen der Gleichbehandlung, dann ebenfalls geändert werden müssten. „Wenn wir dieses Fass einmal aufmachen, diskutieren wir künftig über Haushaltsansätze zur Aktualisierung unserer Bebauungspläne“, betont Andreas Braun.

Idyllisches Unterkirnach mitten in der Natur: Doch Kleintierhaltung ist teils nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. | Bild: Bürgermeisteramt Unterkirnach

„Wer dennoch einen Hühnerstall bauen will, kann einen Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan stellen“, erklärte Braun weiter. Mit der Zustimmung des Gemeinderates und dem nachbarschaftlichen Einverständnis sei eine Kleintierhaltung dann dennoch möglich. Außerdem habe man seitens der Gemeindeverwaltung gar nicht die Zeit, jedes Jahr alle Grundstücke zu kontrollieren.

Gute Nachbarschaft

Bei gutem nachbarschaftlichem Verhältnis gebe es in der Gemeinde an anderen Stellen in solch einem Fall keinerlei Probleme. „Leben und leben lassen“, formulierte der Bürgermeister pragmatisch. Der Gemeinderat stimmte einstimmig gegen den Streichungsantrag.