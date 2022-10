von Cornelia Putschbach

Die Zahl der Weihnachtsbäume und deren Beleuchtung, das ist ein Thema, das sich nicht ganz emotionsfrei diskutieren lässt. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderates Unterkirnach einmal mehr deutlich.

5500 Euro haben oder nicht haben

Klar ist, dass in Zeiten von Energieknappheit Strom gespart werden muss. Bei der Suche nach Einsparmöglichkeiten dürfen auch die bislang 19 durch die Gemeinde aufgestellten Weihnachtsbäume mit ihrer schönen Beleuchtung nicht unbeachtet bleiben. Klar ist auch, das Unterkirnach finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Da muss man auch mal über rund 5500 Euro nachdenken, die im vergangenen Jahr allein für die Beschaffung und den Transport der rund sieben Meter großen Bäume anfielen. Weitere 670 Euro kostete der Strom für die Beleuchtung.

Bäume nur an öffentlichen Gebäuden

Die Gemeindeverwaltung schlug dem Gemeinderat deshalb jetzt vor, statt 19 nur noch 13 Bäume aufzustellen. Nur noch an öffentlich genutzten Gebäuden sollten künftig Weihnachtsbäume der Gemeinde stehen. 1700 Euro könnten so gespart werden.

Der Verbrauch 48 Birnen erstrahlen an jedem in Unterkirnach aufgestellten Weihnachtsbaum. Jede hat eine jährliche Brenndauer von 350 Stunden. Die Halogenlampen schlagen dabei mit sieben Watt pro Birne zu Buche. Die neuen LED Lampen haben nur jeweils ein Watt. Die Gemeinde verbraucht damit statt bislang 2234 Kilowattstunden für die Weihnachtsbeleuchtung nur noch 218 Kilowattstunden. 30 Cent kostet die Gemeinde die Kilowattstunde.

Letztlich konnte sich der Gemeinderat mehrheitlich dazu durchringen, die Zahl auf 14 Bäume zu verringern. An der evangelischen Kirche soll entgegen dem Vorschlag der Verwaltung ein Weihnachtsbaum stehen, obwohl das Gotteshaus kaum noch genutzt wird. Verzichtet wird auf die Bäume am Nachkauf, im Bachweg, an der alten Schule sowie im Rösslegarten und bei den Kirchentreppen am Rössle.

Weihnachtsbäume seien fürs Ambiente und den Tourismus wichtig. Außerdem werde den Menschen im Moment genug anderes zugemutet, lauteten die Argumente der Gemeinderäte gegen eine noch weitere Reduzierung der Zahl der Weihnachtsbäume.

Wenig zu machen beim Baum-Preis

Bei den Beschaffungskosten der Bäume lasse sich allerdings wenig einsparen, machte Bürgermeister Andreas Braun deutlich. Bereits bislang habe Werkhofleiter Manfred Riehle versucht, da etwas zu erreichen. Im vergangenen Jahr kamen die Bäume der Gemeinde Unterkirnach schließlich aus dem Kinzigtal. In Villingen-Schwenningen und St. Georgen haben man sie nicht kostengünstiger beziehen können. Außerdem seien aus St. Georgen im Vorjahr „nur sehr mickrige geliefert worden“, so Andreas Braun. Eigenen Wald besitzt die Gemeinde Unterkirnach kaum.

Die Beleuchtung der Weihnachtsbäume soll nun aber anstelle der bisherigen Halogenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. Pro Baum können so rund 100 Kilowattstunden Strom gespart werden. Mit dem neuen Konzept wird die Beleuchtung künftig nur noch rund 65 Euro kosten.

Investition lohnt sich schon diesen Winter

Für die Anschaffung der LED-Beleuchtung prüft die Gemeinde derzeit zwei Leuchttypen, die in der benötigten Menge auch kurzfristig lieferfähig wären. Die Kosten pro LED-Birne liegt zwischen 1,79 Euro und 2,20 Euro. Benötigt werden für die 14 Bäume 672 Birnen. Die Investition von knapp 1500 Euro hierfür wird sich durch die kleinere Anzahl an Weihnachtsbäumen und den eingesparten Strom bereits in diesem Winter amortisieren.