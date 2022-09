Sie wollen ein Zeichen setzen: Kurzfristig haben Nina Benz-Trieschmann und Cornelia Conzelmann eine Versammlung angemeldet. Am Dienstag, 6. September, ab 17.30 Uhr soll es vor dem Rathaus die Möglichkeit geben, seine Verbundenheit mit dem Aqualino zu zeigen.

Der Grund: Um 18 Uhr trifft sich der Gemeinderat zu einer Sondersitzung, in der es um die Zukunft des Unterkirnacher Hallenbades geht. In Unterkirnach geistert zwar rum, dass der Gemeinderat die Entscheidung hinter verschlossenen Türen treffen wird, doch laut Rathaus handelt es sich um eine öffentliche Sitzung, an der auch die Bevölkerung teilnehmen kann.

Nina Benz-Trieschmann und Cornelia Conzelmann wollen auf jeden Fall den Gemeinderäte auf ihrem Weg zum Sitzungssaal eine Botschaft mitgeben. „Es ist total wichtig, dass man uns sieht und dass wir ein Zeichen setzen können, dass uns das Bad wichtig ist“, sagt die Benz-Trischmann, die nicht nur Mitglied im Aqualino-Förderverein ist, sondern auch im Förderverein der Roggenbachschule. Und auch Cornelia Conzelmann hat Verbindungen zur Roggenbachschule, sie ist dort Elternbeiratsvorsitzende.

In dieser Funktion organisiert sie auch das Schulschwimmen. „Wir machen das bereits seit zweieinhalb Jahren und es läuft richtig gut.“ So gut sogar, dass eigentlich angedacht war, anstatt zwei Jahrgangsstufen im kommenden Schuljahr zwei weitere Klassenstufen Schwimmunterricht anzubieten.

„Das ist für die Kinder absolut wichtig“, sagt Benz Trischmann, die als Lehrerin in Vöhrenbach unterrichtet. Dort gebe es so ein Angebot nicht und das mache sich bemerkbar. „Ich habe eine dritte Klasse, da können 60 bis 70 Prozent der Kinder nicht schwimmen“, sagt sie. Wichtig sei nicht nur, dass Kinder das Schwimmen lernen, sondern dass sie auch regelmäßig üben. „Das vergessen viele Eltern, dass nicht nur ein Schwimmkurs reicht.“ Die Versammlung sei beim zuständigen Landratsamt angemeldet und die Gemeinde darüber informiert worden.

Die Notfallsitzung des Gemeinderates findet am Dienstag, 6. September, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Sitzung ist öffentlich. Einziger Tagespunkt: Finanzielle Situation des Hallenbades Aqualino/Vorziehen einer Auszahlung.