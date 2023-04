An prominenter Stelle auf dem Parkplatz vor dem Unterkirnacher Rathaus, angestöpselt an eine Ladesäule steht seit Kurzem ein grün-weißer Renault Zoe. Auf seiner Seite die Logos des Betreibers und der Gemeinde Unterkirnach.

Es ist das neue, in der Gemeinde stationierte Carsharing-Fahrzeug, also ein Auto, dass jeder gegen Entgeld nutzen kann. Voraussetzung: ein Führerschein und vorherige Anmeldung.

Bürgermeister fährt auch elektrisch

„E-Mobilität ist eine spannende Sache. Ich selbst bin mit meinem privaten Auto auch schon umgestiegen“, sagt Bürgermeister Andreas Braun. Gepaart mit Carsharing, also der flexiblen gemeinschaftlichen Nutzung eines Autos durch mehrere Fahrer, ist das ein echter Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Bürgermeister Andreas Braun (von links), Michael Nowak von der Stadtmobil Südbaden AG, dem Unternehmen, das das Fahrzeug in Unterkirnach stellt, und Rathaus Mitarbeiter Heike Brunner freuen sich über die Stationierung des Carsharing-Fahrzeugs in Unterkirnach. | Bild: Cornelia Putschbach

Im Herbst beschloss der Gemeinderat das Vorhaben zu unterstützen. Rathausmitarbeiterin Heike Brunner setzte das Projekt dann federführend um.

400 Euro Mindestumsatz

400 Euro monatlichen Mindestumsatz sollte das Fahrzeug in Unterkirnach erreichen. Ist das nicht der Fall, muss die Gemeinde die Differenz decken. Wenn keine anderweitige Buchung vorliegt, können auch Gemeindemitarbeiter das Fahrzeug nutzen.

Der mögliche Nutzerkreis sei vielfältig erklärt der Bürgermeister: Menschen, die kein eigenes Auto haben, oder Touristen, die ihr Wohnmobil während eines Ausflugs in Unterkirnach stehen lassen möchten. Oder auch die Familie, die im Alltag gerade mal kurzfristig ein zweites Fahrzeug braucht.

Carsharing im Selbstversuch

Doch, wie einfach ist es denn tatsächlich, das Auto zu nutzen? Der SÜDKURIER hat sich das gemeinsam mit Rathausmitarbeiterin Heike Brunner angeschaut. Vor der ersten Ausfahrt ist die Anmeldung und Registrierung notwendig.

An ihrem Computer registriert sich Heike Brunner für die Nutzung des Carsharing-Angebots | Bild: Cornelia Putschbach

Am heimischen Computer oder einem Mobilgerät ist auf der Internetseite des Betreibers unter www.my-e-car.de ein Formular auszufüllen. Name, Adresse, Geburtsdatum und Ausweis- sowie Führerschein und Kreditkartendaten sind einzugeben. Die Registrierung kostet einmalig 25 Euro.

Erst mal anmelden

Außerdem muss man sich bei Anmeldung für ein Vertragsmodell entscheiden. Zwei Optionen gibt es: Das Flexi-Modell ohne monatliche Grundgebühr mit leicht höheren Nutzungskosten oder den Klassik-Tarif für 6 Euro im Monat mit günstigeren Nutzungstarifen. Bezahlt werden muss immer die gebuchte Zeit plus eine Pauschale pro gefahrenem Kilometer.

Hier wartet bereits die erste Hürde. Nur wer eine Kreditkarte besitzt, kann sich so anmelden. Für alle anderen sei es auch möglich im Lastschriftverfahren zu bezahlen. Das müsse aber telefonisch über die Servicezentrale des Anbieters geklärt werden, sagt Michael Nowack von der Stadtmobil Südbaden AG, dem Unternehmen, das das Fahrzeug in Unterkirnach stellt.

Freischaltung im Rathaus

Sind die Hausaufgaben gemacht, geht es mit den ausgedruckten Vertragsdokumenten in die Registrierungsstelle im Unterkirnacher Rathaus. Wenn dort Führerschein und Ausweis überprüft sind, erhält der Nutzer eine Zugangskarte fürs Fahrzeug. Das Nutzerkonto wird sofort freigeschaltet.

Öffnen des Fahrzeugs mit der Zugangskarte Video: Cornelia Putschbach

Bevor jetzt wirklich die erste Fahrt starten kann, braucht es wieder den Computer, das Mobiltelefon oder zumindest ein Telefon. Es muss eine konkrete Nutzungszeit reserviert werden. Dabei reicht es nicht aus, nur die Startzeit einzugeben, sondern auch der Rückgabezeitpunkt muss jetzt bereits festgelegt werden.

Die Mindestnutzungsdauer beträgt eine Stunde. Danach wird im 15-Minuten-Takt abgerechnet.

Das kostet die Fahrt Im Tarif Flexi ohne monatliche Grundgebühr beispielsweise kostet die Stunde Nutzung am ersten Tag 2,10 Euro, ab dem zweiten Tag ununterbrochener Buchung 1,15 Euro. Die nächtliche Nutzung von 0 bis 7 Uhr ist kostenlos. Bis 100 Kilometer kostet jeder Kilometer 0,26 Euro, darüber 0,21 Euro. Die Fahrtpreise sind inklusive Treibstoff/Stromladung, Versicherung und Wartung.



Ein Ausflug nach Radolfzell (sechs Stunden Dauer, 150 Kilometer Gesamtstrecke) ist im Flexi Tarif für 47 Euro machbar. Bis zu fünf Personen passen theoretisch in den Zoe. Ein Besuch beim Facharzt in Schwenningen (Drei Stunden, 30 Kilometer) würde mit 14,10 Euro zu Buche schlagen. Im Bus kostet die einfache Hin- und Rückfahrt von Unterkirnach nach Schwenningen pro Person 9,40 Euro.



Braucht die Fahrt länger als gebucht, kann über das Buchungsportal verlängert werden. Wäre das Fahrzeug anschließend bereits für einen anderen Fahrer reserviert, empfiehlt Michael Nowak mit der Servicezentrale telefonisch Kontakt aufzunehmen, um eine Lösung – wie immer die dann aussehen mag – zu finden. Zu viel gebuchte und ungenutzte Zeit wird hälftig erstattet.

Vor der Fahrt

Zur gebuchten Zeit am Fahrzeug angekommen, ist die Übernahme recht einfach. Die Zugangskarte wird zum Öffnen des Fahrzeugs an einen Sensor an der Windschutzscheibe gehalten. Dann wird die Schlüsselkarte, die sogenannte Keycard, aus dem Handschuhfach genommen.

Entnehmen der Schlüsselkarte aus dem Handschuhfach Video: Cornelia Putschbach

Ladeklappe per Knopfdruck im Fahrzeug öffnen, Stromkabel entfernen und im Kofferraum verstauen. Beim ersten Mal will jeder Handgriff überlegt sein, letztlich ist das aber einfach.

Die Fahrt kann beginnen

Mit einem Knopfdruck wird das Fahrzeug gestartet.

So leise startet das Fahrzeug Video: Cornelia Putschbach

Der Zoe läuft wie alle Elektro-Fahrzeuge sehr leise. Eigentlich verrät nur ein Blick auf das Display im Armaturenbrett, dass das Fahrzeug gestartet ist.

Einwegmieten sind leider nicht möglich. Also geht es wieder zurück nach Unterkirnach.

Flott zurück am Unterkirnacher Rathaus Video: Cornelia Putschbach

So wird der Wagen abgestellt

Dort muss das Fahrzeug mit dem Ladekabel wieder an der Säule angehängt werden. Mit dem Chip am Fahrzeugschlüssel wird der Ladevorgang gestartet. Er muss nur kurz an das entsprechende Symbol auf der Ladesäule gehalten werden. Ein kleines Licht an der Säule signalisiert den Ladevorgang.

Jetzt noch die Schlüsselkarte zurück in die Station im Handschuhfach und das Fahrzeug anschließend mit der Zugangskarte wieder verschließen.

Was geht mit der Zugangskarte noch?

Positiv ist, dass Nutzer von Stadtmobil und dessen Verbundunternehmen, einmal registriert, in ganz Deutschland Fahrzeuge mieten können. In der Region steht beispielsweise eines am Landratsamt in Villingen und in Brigachtal. App oder Internetseite zeigen die Standorte.

Zudem sind bei weiten Fahrten die Stromkosten an über 100.000 Ladesäulen bereits im Mietpreis inklusive. Der Unterkirnacher Zoe sollte, vom vorherigen Nutzer wieder korrekt an die Ladesäule angehängt und voll geladen, eine Reichweite von etwa 350 Kilometer haben.

Das Fazit nach der Testfahrt

Unterm Strich muss man sich einmal die Zeit zur Anmeldung und Registrierung nehmen und für die erste Fahrt gründlich einen notwendigen Handgriff nach dem anderen abarbeiten. Mit jeder Nutzung werden die Handgriffe selbstverständlicher. Einfacher kann es kaum sein.