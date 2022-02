Bei einem Rundgang durch Unterkirnach ziehen derzeit viele bunt gestaltete Narrenbäume die Blicke auf sich. Mit viel Kreativität tragen Vereine, Privatleute und auch die Gemeindeverwaltung trotz Corona zur fasnachtlichen Stimmung bei. Die Bäume verraten dabei mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist.

In Unterkirnach haben sich Vereine, Gemeindeverwaltung und Privatleute einiges für ihre Narrenbäume einfallen lassen.| Bild: Cornelia Putschbach

Am Mühlenplatz hat der Musikverein seinen Narrenbaum geschmückt. Notenschlüssel, Noten, Instrumente, das Logo des Musikvereins und buntes Beiwerk in Form von Fasnetbändeln hängen dicht an dicht an dem früheren Weihnachtsbaum mitten in Unterkirnach.