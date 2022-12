von Cornelia Putschbach

Die intensiven Proben und gute neue Ideen wurden belohnt: Der Musikverein Unterkirnach durfte sein sehr gelungenes Weihnachtskonzert vor vollem Haus in der Schlossberghalle spielen. Das neue Konzept kommt bestens an.

Bereits vor drei Jahren habe man sich Gedanken gemacht, wie man wieder mehr Zuhörer für das Weihnachtskonzert begeistern könnte, sagte Vorsitzende Simone Schleker zu Beginn des Abends. Traditionell fand das Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag statt. Zuletzt blieben meist etliche Stühle leer.

Schon vor der Zwangspause durch die Pandemie entstand daher die Idee, auf die Vorweihnachtszeit und damit das Wochenende des vierten Advents zu wechseln. Doch in den vergangenen beiden Jahren bekam der Verein durch die Corona-Auflagen keine Chance, das neue Konzept zu testen. Beide Male musste das Weihnachtskonzert ausfallen.

Sie können nicht nur Blasmusik. Musiker des Hauptorchesters unterstützen die Jugendkapelle St. Georgen-Unterkirnach-Tennenbronn unter Leitung von Slavomir Moleta mit ihrem Gesang. | Bild: Cornelia Putschbach

In diesem Jahr war es nun endlich wieder soweit. Am neuen Termin, dem Samstagabend vor dem vierten Advent, spielten Jugendorchester und Hauptorchester zum Weihnachtskonzert auf. Anstelle der bislang üblichen Konzertbestuhlung wählte man eine Bestuhlung mit Tischen und Stühlen.

Die Küche bot mehr Auswahl an Speisen und Getränken und im Anschluss an das Konzert waren die Besucher an die eigens aufgebaute Bar eingeladen. Die Befürchtung, dass durch die andere Bestuhlung während des Konzerts im Saal mehr Unruhe entstehen könnte, bestätigte sich nicht.

Schwarzwald-Baar-Kreis Vorfreude auf die neue Langlauf-Saison: Loipenverbund Ostschwarzwald ist startklar Das könnte Sie auch interessieren

Schon geraume Zeit vor Konzertbeginn war die Schlossberghalle gut gefüllt. Bei knapp 250 Besuchern gab es kaum mehr einen freien Platz. Jung und Alt waren zahlreich zum Konzert gekommen.

Rund 250 Besucher erleben in der Schlossberghalle ein tolles Weihnachtskonzert des Musikvereins Unterkirnach. | Bild: Cornelia Putschbach

Den Auftakt des Abends machte das Jugendorchester unter Leitung von Slavomir Moleta. Der Nachwuchs der Musikvereine St. Georgen, Unterkirnach und Tennenbronn bekam für seine Darbietungen zu Recht viel Beifall. Bei der Zugabe „Wellerman“ war schließlich sogar das Gesangstalent einiger Musiker der Hauptkapelle gefragt.

Seit sieben Jahren leitet Miriam Raspe das Hauptorchester des Musikvereins Unterkirnach. | Bild: Cornelia Putschbach

Den Taktstock der Hauptkapelle führt seit mittlerweile sieben Jahren Miriam Raspe. Mit zwei Jahren Verzögerung konnten die Musiker jetzt mit der studierten Dirigentin ihr kleines Dirigentenjubiläum in Unterkirnach feiern. „Wir hoffen, dass sie uns noch möglichst lange erhalten bleibt“, so Simone Schleker verbunden mit dem herzlichen Dank des ganzen Orchesters an Miriam Raspe.

Profi am Taktstock Im Herbst 2015 kam Miriam Raspe unmittelbar nach dem Abschluss ihres Studiums zum Musikvereins Unterkirnach, zugleich ihrer ersten Kapelle. Sie absolvierte in Trossingen und Karlsruhe ihr Studium der Posaune und des Dirigats. Raspe ist ein echter Profi. Sie dirigierte während ihres Studiums regelmäßig das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg und absolvierte außerdem Meisterkurse mit der Sächsischen Bläserphilharmonie Leipzig und der Königlichen Musikkapelle der Gidsen. Seit Ende 2020 ist sie als Lehrkraft für tiefes Blech an der Musikschule Herrenberg angestellt und übernahm dort im September 2021 auch die Leitung der Stadtkapelle. (put)

Das von Miriam Raspe unter dem Titel „Wie die (Jahres-)Zeit vergeht!“ zusammengestellte Programm der Hauptkapelle war gleichermaßen ein Rückblick auf die vergangenen sieben Jahre als auch eine Reise durch die Jahreszeiten. Es beinhaltete Stücke, die bereits bei früheren Konzerten im Programm standen und damals sehr gut ankamen, aber natürlich auch Stücke, die in Unterkirnach zum ersten Mal gespielt wurden.

Unterm Strich war an diesem Abend für jeden etwas dabei: Film- und Ballettmusik ebenso wie Walzer, Marsch und Hits der 80er sowie natürlich auch bekannte Weihnachtsmelodien.

Die Hauptkapelle des Musikvereins Unterkirnach begeistert am Samstagabend mit einem tollen Konzert. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Musiker des Musikvereins Unterkirnach bewiesen einmal mehr ihre Qualität und spielten ein tolles Konzert, für das sie sich den begeisterten Beifall in der Schlossberghalle mehr als verdient hatten. „Es freut uns, dass das geänderte Konzept Erfolg bewies und viele neue Gesichter den Weg in die Schlossberghalle gefunden haben“, zog schließlich auch Vorsitzender Markus Weißer sein Resümee.